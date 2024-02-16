亞洲電影大獎丨柯煒林任青年大使自嘲超齡　渴望與偶像井上雄彥見面

▲ 柯煒林當今年亞洲電影大獎頒獎典禮青年大使。

亞洲電影大獎學院主辦的第17屆亞洲電影頒獎典禮將於3月10日假西九文化區戲曲中心舉行，大會今年請來4位來自亞洲不同地區的青年大使包括柯煒林（香港）、劉冠廷（台灣）、馬里奧毛瑞爾（Mario MAURER）（泰國）及宮澤冰魚（日本）出席於本地舉行之亞洲電影大獎頒獎典禮以及連串電影文化活動，和影迷分享他們對表演的心得和熱愛。

4位青年大使中的香港代表柯煒林（Will），出道8年演出過多個令觀眾印象深刻的角色，包括《點五步》的義氣仔「牛屎」，《濁水漂流》裡失語的離家青年「木仔」，以及《別叫我「賭神」》 的自閉症青年李陽，更曾獲台灣金馬獎及香港電影金像獎最佳男配角提名，演技備受肯定，是香港最受期待的新世代男演員之一。

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▲ 柯煒林

柯煒林受寵若驚

是次為《亞洲電影大獎》出任青年大使，是Will首次為電影活動擔任宣傳代表工作，日前他拍攝宣傳短片，講解技術部門如何一點一滴構建電影世界，首集關於「攝影」這種無聲的語言，Will分享攝影師怎樣用光線、色彩及運鏡等，用鏡頭說故事。

對於受到邀請，Will最初有懷疑自己是否「超齡大使」，沒想過已屆32歲還可以出任青年大使，感到受寵若驚，因相比另外3位青年大使，他的電影演出作品還不算很豐富。

眼見香港電影的產量比起1980、1990年代為少，但同輩的演員仍努力不懈地在尋找演出機會，自己有幸能和另外3個地區的演員一起為《亞洲電影大獎》宣傳，機會得來不易：「我將繼續做好自己作為演員的本份，用角色及電影作品吸引不同年齡層，包括年青人進戲院看香港電影。」

▲ 柯煒林

去年遇樽頸位

3位大使中，Will在金馬獎時已認識劉冠廷，他說從新聞得知劉冠廷快將升任父親：「3月頒獎禮見面時可以親自恭喜他做了爸爸，又加添了不同的人生閱歷，為演出增添更多的養分。」

Will的演藝之路也不是一帆風順，在去年他便遇上樽頸位，遭遇難以突破的壓力：「2023年的12個月期間，有接近9、10個月都在拍戲，演繹著不同的角色，我希望自己每次的演出都有所不同，但去年已找不到新的方向去演。直至接拍一部台灣的電影，導演一步步教我去演一個我不擅長的角色，調整我的狀態，才終於突破了這個樽頸位。」

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想見井上雄彥

他認為遇上低潮，他的突破之道就是不要停下來。「要繼續嘗試，給自己一個思考空間，即使自己會和自己打架，但總會找到出路。」

今年的《亞洲電影大獎》頒獎禮，Will的夢想是能遇上日本漫畫《男兒當入樽》作者井上雄彥：「去年上映的《The First Slam Dunk》電影版，將我帶回中學時代，導演井上雄彥現在已是電影人了！他對於細節十分執著，要求自己在電影版中畫得更仔細、更真實，令我十分佩服，如果亞洲電影大獎能請到他來便好了！」

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