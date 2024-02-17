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李克勤陳少寶談當年二人反面傳聞　自覺食老本離開環球過檔英皇　　

娛樂 12:44 2024/02/17

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李克勤接受香港電台《唱好音樂故事》主持陳少寶（右）訪問。

李克勤接受香港電台第一台《唱好音樂故事》訪問，憶述歌唱事業的發展；而主持陳少寶亦重談二人「反面」的傳聞。

在1985年奪得歌唱比賽冠軍而簽約寶麗金唱片公司的克勤，談及出道歌《誰願分手》透露其中鮮為人知的故事：「作詞人向雪懷的初版歌名是《逼你走》，我當然不敢質疑他的文字功力，但還是提出作為第一首歌的名字似乎不太好意頭，於是他就改成現在這個較易『入口』的歌名。」

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李克勤接受陳少寶訪問。

與黃凱芹蔣志光齊出道

曾任寶麗金高層的陳少寶不避諱地問克勤，可有想過公司只替他出 EP 而非大碟是看不起他？克勤笑說︰「不只是看不起我，還有黃凱芹和蔣志光。當時我們3個新人差不多同一年出碟，有見投資一張唱片12首歌的成本十分昂貴，公司結果為我們3人出 EP，成本就可節省一點。」

一年後，李克勤終於推出首張個人大碟《命運符號》，並能親自為同名主打歌作曲及填詞，開啟他的創作道路。他特別感謝唱片監製黃祖輝的支持。「這首歌寫出我當時的心聲，如同描述細若微塵或小種子的我，在一家大公司中努力成長發芽。」

其後，克勤主演的青春劇《不再少年時》成功將他帶「入屋」，緊接發行的第二張專輯《夏日之神話》亦大賣超過五萬張。「一時間，我開始自我膨脹，覺得全世界只有我一個人，有一種飄飄然的感覺。」

李克勤

提當年「與克勤反面」傳聞

克勤先後加盟5間唱片公司，少寶讚他是個懂得時勢的歌手，克勤直言這與金錢無關。「『命運就算顛沛流離』嘛！每到一個階段，我都希望新公司可以實現我一些願望，令我有更好的發展。」

1999年，李克勤與環球唱片公司簽約並發行《飛花》專輯，他坦言雖然效果很好，但錄製過程相當痛苦。「《飛花》是李偲菘寫的歌，他在錄音時要求我必須跟他的想法唱出每一句每一字，我很不習慣。歌曲前後錄了3天，過程非常痛苦。」

少寶在環球唱片公司開始真正跟克勤合作，對他寄予厚望，更希望為他轉型，不再只唱抒情歌。

同時，他重提當年「與克勤反面」的傳聞︰「正當我苦惱為你轉型之時就收到一個消息—李克勤要和管弦樂團出Live唱片。雖然知道那是你的意願，但我就是不想（重回舊路），所以發火。直至有天開會，我發現同事們都在談論你，我就決定妥協了。不過，我都要有個下台階，於是開出要求『你們跟李克勤說，這張唱片的版稅會被扣減。』誰知道這張專輯推出後大賣！」

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傳承廣東歌

儘管演奏廳系列為克勤贏得不少口碑和獎項，但他自覺開始「食老本」，並萌生去意。

此時，英皇唱片公司剛巧向克勤招手：「我不知道如何開口，就發了一個長訊息給老闆：『如果我是一個足球員，我已經到了29、30 歲，我踢開英超，我很想去踢西甲了。』我知道自己要改變，簽英皇會有更多內地演出的機會，我想試試看。」

近年，克勤在內地參加了許多綜藝節目，不知不覺中，他多了一份要把廣東歌傳承下去的感覺：「其實現在他們（內地人）反而希望我們唱廣東歌，每當有大型節目需要香港代表時，就會想起我，香港代表就應該唱廣東歌。我不經意地成為了一個香港代表……」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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