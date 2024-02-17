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鄭中基演唱會丨《龍咁威》女神鄧麗欣任嘉賓　Ronald與女兒合唱《My only one》

娛樂 12:57 2024/02/17

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

鄧麗欣任《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第3場嘉賓。

睽違3年，鄭中基(Ronald)再度在香港開騷，昨晚（2月16日）於紅館舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第3場。

當日更係初七「人日」，現場fans向Ronald索取生日禮物「大佬抹過汗的大佬好嘢毛巾一條」，寵粉的Ronald隨即答應fans的願望，全場出現瘋搶浪潮，不斷高呼吶喊，最後Ronald隨機抛出「禮物」。

鄭中基演唱會丨Ronald與歌迷於演唱會共度情人節　LMF驚喜現身祝歌迷：有嘢唔洗做

鄭中基與鄧麗欣。

鄧麗欣任嘉賓

隨住《有種》和《猛龍特警隊》音樂聲響起，鄧麗欣（Stephy）身穿單肩紅色連身裙化身「憫情」，被「龍威」呼喚出場，一同向fans拜年「逗利是」，二人為大家送上《製造浪漫》，簡直是回憶感滿滿。

在紅館的台上，Stephy向Ronald派利是，原來是入了《飯戲攻心2》的電影換票證，直言叫Ronald一家四口入場觀看。臨近演唱會尾聲， 除了萬人大合唱《無懶》。

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女兒登場合唱

當晚，還有鄭中基的12歲女兒鄭梓喬（Emma）首度壓軸登場，她先與fans拜年再祝大家「生日快樂！」。作為爸爸中基即向Emma表示：「good job!」以示鼓勵。

然後，父女二人一同合唱《My only one》，在温情滿滿的氣氛下第3場演出完滿結束。

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