狀王之王丨林子聰分享與星爺合作點滴　太太生女幾乎難產一屍兩命

▲ 林子聰集接受梁泰來（右）專訪。

本命年屬龍，現年48歲的林子聰集編導演於一身製作劇集《狀王之王》，肥仔聰接受雷霆881商業一台《星光背後》主持人梁泰來專訪，分享由18歲當TVB《城巿追擊》編劇入行，因谷德昭有份主持《城巿追擊》介紹認識周星馳，從而變身《少林足球》六師弟成名的傳奇經過。

在節目中，肥仔聰除分享與星爺的合作年相處點滴，更大談如何維繫經常分隔兩地的婚姻，亦剖白太太早產誕孻女血崩曾歷生死邊緣的難忘經歷。

狀王之王丨王浩信親解化名「張振朗」之謎 姚子羚化身土耳其女郎騷馬甲線

▲ 《狀王之王》團隊

臨時接演六師弟

肥仔聰因2001年《少林足球》六師弟「輕功水上飄」而為人熟悉，但原來一開始他只是協助星爺度橋，談及如何變身六師弟，說：「最初唔係我去做，當時係仲搵緊人，但一直cast唔啱，是有次畀周星馳見到我啲『好論盡』事，到拍前攝前一晚就話叫我去做。」

他分享當時的心情，說：「我話唔好玩啦，佢就話：『咩玩阿？聽日就拍啦，你諗清楚呀！』，嗰晚就立即叫服裝半夜幫我車件戲服。第二日去到現場，佢就叫我望住鐵絲網話：『我而家俾30秒你，你自己諗下得唔得！唔得話我知！唔好嘥我啲菲林！』我諗咗一輪，套戲係佢，佢都未驚，點解我要驚？就開始咗演員呢條路。」

▲ 《少林足球》

認有被周星馳鬧

此外，他更大爆第一場戲就是激吻田雞（田啟文）奪回雞蛋的經典場口，說：「我熒幕初吻就畀咗田雞，個劇本我有份度清楚要做咩嘢，所以無猶豫豁出去演，不過拍完之後個幾晚同田雞有少少面阻阻，無計啦，因為都咀咗好幾次，我哋又同房。」

由《少林足球》到2017年《西遊伏妖篇》，肥仔聰與周星馳合作無間，外間形容周星馳很嚴厲很惡，他亦認同：「係呀！而家都係，佢係惡，係無可否認！」

他並坦言：「我梗係有畀佢鬧過啦啦，係俾佢剷到飛天添，但諗深一層，點解佢要鬧你先？如果你唔做錯，佢唔會無啦啦搵啲嘢嚟特登話你。佢有個口頭嬋，就係『你係咪真係明呀？』係要你好清楚去做每件事，對我就無咩嘢，鬧吓鬧吓就慣啦。」他又指，與周星馳創作時笑聲不斷，過程很歡樂。

最新影片推介：姚焯菲鍾柔美詹天文專訪

肥胖無阻感情運

從小到大，肥仔聰直認從沒變瘦的階段，至於身型有無阻礙過其感情，自信地說：「過往只要我認真去追嘅女仔，都係一定得嘅！」

肥仔聰太太Christy是位芭蕾舞家，二人在2000年認識，交往12年於2012年結婚，至今育有一對子女，分別是9歲及5歲。

談及當年未成名能追到漂亮的太太，笑說：「她靚過吓啦！哈哈！」他亦分享與太太邂逅經過：「最初是我朋友想認識我太太，第一眼見到佢，我係暈一暈，係我人生唯一一次，真係有觸電嘅感覺。最後她跟我朋友沒感覺，是我展開猛烈攻勢打動佢。對呀！當時無錢，但我哋有共同嗜好搵平嘢食。」

▲ 肥仔聰一家四口。

孻女得來不易

《少林足球》爆紅後，肥仔大部份時間於內地工作，長期與太太分隔兩地怎維繫關係，坦言：「頭幾年，佢都擔心我會有狂蜂浪蝶，但自從電話科技發達有facetime，佢就明白我真係無咩嗜好，我唔會同劇組住，習慣一個人住開，收工就返自己房同我老表助手打機。久而久之，太太見我每日都一樣，就無再擔心啦。」他更指，每次於內地一完成拍攝便立即返港見家人，給太太很大安全感。

肥仔聰形容家庭幸福美滿，但這位顧家好爸爸的4歲孻女得來不易，原來太太懷第二胎時出現「植入式胎盤」情況，太太差點難產一屍兩命：「囡囡差唔多6個月突然要出世，嗰時已經叫咗白車，但都等唔切去醫院，係響白車出世。」

▲ 《狀王之王》

囡囡出世時不足兩磅，而太太誕下囡囡時一度要搶救：「太太響救護車已經大量出血，心臟一度停咗一分鐘，阿女出世時亦唔夠兩磅，可能個天對我好好，太太最後搶救成功，第二朝就醒番。」

肥仔聰指待太太轉醒回家才不禁留下男兒淚，他形容2019年初細女出世是他人生最大考驗：「唸返起是人生考驗，點跨過？人能力有限，只能盡做，每次去醫院探細女都只能隔住氧氣箱，盡量同佢傾偈。」

最後太太留醫10日，囡囡要住氧氣箱三個月變回健康出院，至今看著大仔細女均健康成長，肥仔聰坦言人生沒有任何遺憾。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5