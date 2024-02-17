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劉德華賀歲片《紅毯先生》內地突撤檔　華仔公司回應影片香港上映安排

娛樂 16:47 2024/02/17

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《紅毯先生》

由劉德華主演、寧浩執導的電影《紅毯先生》在大年初一（2月10日）於內地上映，上映7天累計票房衝破8000萬人民幣，可是出品方在昨日（2月16日）突然發聲明宣布撤檔，宣布另擇日期再上映。

出品方聲明表示︰

上映以來，感謝大家對電影的支持，電影是與觀眾交流的藝術，我們衷心地希望能與更多的觀眾真誠交流。經過團隊的慎重考慮，電影《紅毯先生》將退出春節檔，重新選擇檔期與大家見面。在此，我們向每一位電影主創和工作人員表示最誠摯的歉意，感謝你們對電影的辛苦付出。《紅毯先生》是一部極簡主義的荒誕喜劇作品，一部因為與觀眾的交流而變得完整的作品。感謝已經觀看過這部電影的觀眾，也期待我們能在更恰當的時間，遇到願意和我們共同完成這部作品的你。溝通，從來不晚，我們改天聊。祝大家節日愉快！

紅毯先生丨華仔以經典作《十七歲》宣傳新作　劉德華：大膽向前走

《紅毯先生》

內地4套片撤賀歲檔

《紅毯先生》在內地上映7天累收8000萬人民幣不算理想，因為相比同期對手票房有一段距離，現時內地賀歲冠軍為賈玲自導自演的《熱辣滾燙》，暫收26.3億人民幣；第二位《飛馳人生2》收23億人民幣；第三位動畫《熊出沒‧逆轉時空》收13.4億人民幣；第四由張藝謀執導的《第二十條》收12.49億人民幣。

而其實在《紅毯先生》之前，今年已另外有3套賀歲片宣布撤出賀歲檔，分別《我們一起搖太陽》（票房：9572.5萬元）、《八戒之天蓬下界》（票房：316.6萬元）、《黃貔：天降財神貓》（票房：89.3萬）。

而《紅毯先生》在2月29日在香港上映，對於今次內地撤檔會否影響影片在香港的上映日期，劉德華的公司回應表示：「現階段華仔也不清楚、一切看發行方的決定 。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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