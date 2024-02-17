飯戲攻心2丨鄧麗欣何啟華派有福米　孝順女Stephy新年帶媽咪台灣旅遊

▲ 鄧麗欣與何啟華出席《飯戲攻心2》宣傳活動。

賀歲片《飯戲攻心2》票房已破2,500萬元，登今年賀歲片票房冠軍。當中「二嫂Monica」鄧麗欣（Stephy）夥拍「表弟Hugh Hugh」何啟華（阿Dee），在今日大年初八（2月17日）到商場出席《龍年人人得米》宣傳活動，與觀眾玩遊戲、派發有福米等。

Stephy表示跟以往一樣過年，開心分享：「都有打下牌 、食年糕同埋帶媽咪去外地玩。近近地去咗台灣旅遊，因為疫情咁多年媽咪都未有出去玩，都係去食下嘢熱鬧下，感受氣氛。」

而阿Dee則講：「我都係去親戚朋友屋企拜年，終於約到兄弟一齊瘋狂打機，人大咗少咗打機難得Lokman（楊樂文）、Alton（王智德）得閒可以一齊玩。」同時Stephy補充：「有日都約咗肥仔打麻雀，佢牌章幾好，又鍾意打台灣牌，睇中佢數番好快，但就唔係幾好彩輸咗俾我。」

飯戲攻心2｜張繼聰婚姻保鮮靠跟老婆學嘢 鄧麗欣對婚禮不再有幻想【有片】

▲ Stephy與阿Dee。

Stephy拒再派福利

講到《飯戲攻心2 》上映一周票房已衝破2,500萬元，問到兩位如何派福利時，Stephy指：「之前已經講過，上次女仔大派福利，今次要交俾男士們。」

阿Dee即場稱：「派住飛吻先，好有幸參與已經好開心，知道粉絲想我好似Jeffrey喺戲中咁淋濕身，我可以喺佢隔籬幫佢補水，成班一齊淋佢。」

談及今次拍攝趣事，Dee表示：「其實今次有Jeffrey一齊拍攝係喺好開心，佢永遠衝出嚟想有人笑佢，但更開心嘅係有幸加入呢個大家庭，係件意想不到嘅事。」

▲ 鄧麗欣與Dee哥。

逼阿聰食叉燒

而Stephy同指多謝這位「表弟」的加入，並說：「今次拍攝趣事感動位都好多，大家經過第一集都好似一家人，相處好融洽、溫暖，每日都非常之熱鬧，雖然拍攝當時好熱好辛苦但好開心。」

重提首集解究Stephy真人是不是同樣喜歡食雞屁股，笑言：「其實我本身都怕，但拍個晚又夜又有少少餓，食食下又唔覺得好差，雖然有少少蘇味但都接受到。拍《飯戲1》個陣同阿聰（張繼聰）拍時，我已經成日質佢食叉燒，cut機佢都有吐出來，好搞笑。」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5