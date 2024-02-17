ERROR成員丨郭嘉駿新年與粉絲食盤菜　193計劃重開YouTube頻道投訴七師傅唔覆機

▲ ERROR成員郭嘉駿（193）親選盆菜食材。

可口可樂邀ERROR成員郭嘉駿（193）及星級大廚麥國智師傅合作，鼓勵大家分享自己最鍾意的盆菜食材，帶來最適合每個人心水的可口可樂「知咩料最夾盆菜」。

ERROR成員郭嘉駿（193）在今日（2月17日）現身活動，與得獎者粉絲齊食盆菜及玩遊戲喜氣洋洋慶祝新春，193更親自為大家挑選盆菜食材，包括：鮑魚、大蝦、白切雞、新豬肉素燒賣、白籮筐、年糕。

他解釋：「盆菜一定要有鮑魚，有鮑魚感覺貴啲！其他都一定放好意頭的食材。大年初一，一定與家人食盤菜，包羅萬有，相當方便又可以一路熱著美食，一家人開開心心圍埋一齊慢慢享用。」

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▲ 193認為新年要食盆菜。

193決心多做運動

193表示，今日是農曆新年首日開工，並大派利是：「新年一定派利是給合作過及幫過自己的人，利利是是，攞個好意頭。不過我都係剛剛才換到新銀紙，所以新正頭落街都要兜路走後門避開看更，依家終於可以光明正大行正門，補派利是給看更。」

他謂，今個新春終於可以好好休息一下，就連新年賭局都沒有玩，只是前幾日與ERROR齊食過開年飯，更笑言是個長期「抗生素歌手」，因少運動又不喜歡睡覺，經常患病，長期服用抗生素，他決定開始做運動強健身體減服抗生素。

▲ 193與粉絲自拍合照。

向「鬼王」潘紹聰致敬

193並透露，新一年計劃重開個人YouTube頻道，自言要向「鬼王」潘紹聰致敬，自己就做，到時再邀請「鬼王」合作。

講開「鬼」題材，問他會否請埋七師傅一齊玩？他即「投訴」七師傅唔覆機，不過每次見到七師傅就好開心。

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