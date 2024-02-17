Angelababy華麗旗袍預熱BAFTA晚會　網民熱捧讚中國美人典範

▲ Angelababy

第77屆英國電影學院獎（BAFTA）將於明天（2月18日）在英國倫敦南岸中心皇家節日音樂廳舉行，而每年BAFTA Gala的矚目程度一點也不遜於頒獎典禮。

晚會在昨晚（2月16日）於倫敦半島酒店舉行，楊穎（Angelababy)、美籍華裔設計師王薇薇（Vera Wang）、一眾英國演員Eleanor Tomlinson、Regé-Jean Page、Phoebe Dynevor、Layton Williams、愛爾蘭演員Aidan Turner等均獲邀出席這場星光熠熠的盛宴。

Angelababy赴杜拜出席奢華酒店開幕派對 與國際級巨星同場狀態大勇

▲ Angelababy

Angelababy龍年好開始

Angelababy跟出身自演藝世家、曾主演Netflix《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）與電影《Fair Play》的Phoebe Dynevor同枱，二人惺惺相惜，於晚宴期間言談甚歡，會後更拍照留念。

在新一年，的工作接踵而來，繼大年初一於杜拜出席奢華酒店開幕後，又獲邀出席倫敦舉行的BAFTA活動，為龍年帶來好開始。

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旗袍亮相散仙氣

晚會當天Baby以一襲閃耀的旗袍亮相，這襲高雅旗袍出自高訂旗袍設計師鄭兆良（Barney Cheng）的手筆，立領裙裝的設計繡滿閃片刺繡，配上Stephen Webster珠寶與Breitling百年靈腕錶，帶出中國女性的華麗典雅。不少網民大讚，「嗯…就是漂亮」 、「中國美人典範」、「超美」、「老婆太美啦！要多多發文喔」等。

Baby對Barney的旗袍非常欣賞，還透過工作室留言：「以中國山水畫為靈感，耗時460個小時手工定制的旗袍錦絲飛彩勾勒玲瓏雅致。一襲旗袍，一夢芳華；瓷釉若影，匠心不滅。」

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