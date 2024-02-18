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育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】

育兒資訊 10:00 2024/02/18

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湊得輕鬆啲
主播爸媽｜繆美詩舉家移加兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題

叫小朋友做功課好勞氣？講極唔聽？機不離手？以上都是每天困擾家長的育兒問題。前亞視新聞主播、現為「家長效能訓練」（Parent Effectiveness Training，P.E.T.）認證導師的繆美詩（Rachel）指出，孩子各種行為的背後原因，大多是親子間出現溝通問題，只要提升溝通效能，很多問題都能迎刃而解。

育兒難題1. 踢一踢 郁一郁

從早上叫起床，到刷牙洗臉、出門遲到、做功課、催促睡覺等，家長每天叫極孩子去做，都會換來「十問九唔應」，要三催四請孩子才不情不願去做。

要了解問題的根源，必須聆聽孩子拖延的原因。他不肯做功課的原因是甚麼呢？覺得功課太深、太多，不知道從何入手？還是純粹因為他的優先次序與家長想法不同，可能他覺得回來要放鬆一下才去做功課，但家長就覺得，最好你做完功課才去玩。

「你要聆聽孩子，讓孩子敞開心扉，你才能知道究竟問題的根源是什麼。」繆美詩分享一個感人例子，有家長經溝通後才得知孩子不想上學的原因，原來是公公過身後，看到媽媽的情緒波動，他想留在家裡不想媽媽受傷害，而非不喜歡上學，可見孩子是相當窩心。

繆美詩與兩名女兒有緊密溝通，了解她們的需要。（受訪者提供相片）

育兒難題2. 叫極都唔聽

「叫極都唔聽」是家長最常面對、最頭痛的問題之一，即是你說很多次，不停說「3、2、1」也不被理會，「你再不收拾東西，就掃落垃圾桶」、「快些過來吧，開飯了」、「快些執拾書包」等，家長不滿總是被逼做惡人，令人沮喪。

繆美詩解釋以上都是很低效能的溝通，真正的溝通，是家長必須跟孩子講清楚何時開飯、為什麼我們要準時開飯、有什麼好處，未能夠準時開飯，會為一家人帶來什麼實際影響，「我很期望你能夠做到，如果你做不到，你可以告訴我原因嗎？」

【繆美詩專訪】

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育兒難題3. 機不離手

機不離手也是家長其中一大投訴。往往家長會說：「再玩我就收手機」、「再不停止便截斷WiFi」，甚至要收起手機三天、一星期等；另一情況就是「最多玩多半小時」、「你肯去學中文，我就讓你玩多半小時」，小朋友永遠都不會一到半小時便停手，而且當手機變成一個獎罰的時候，小朋友是沒有任何自制能力。

繆美詩又指出，各大手機應用程式包括遊戲及社交平台，如TikTok、Instagram、小紅書等，背後都有大量的心理學家與行為學家等專業團隊協助設計，如何讓用家上癮，等同毒品一樣。加上在手機上作不斷滑屏幕的動作，會對人的專注力及腦部運作有影響。

以上種種都應該跟小朋友分享，繆美詩稱經解說後，她兩名女兒已戒掉玩手機，自己決定平日玩少於半小時，細女甚至一星期也不會檢查手機，更成為家庭的「手機警察」，嚴格要求父母也不能玩手機。

繆美詩稱「駁嘴無禮貌」是她的個人死穴，因細女是她的一面鏡，她發現自己是這樣的人，細女才有樣學樣，所以她要自我檢討並做好身教。（陳慧安攝）

育兒難題4. 駁嘴無禮貌

繆美詩稱「駁嘴無禮貌」是她的個人死穴，她坦言兩名女兒都經常駁嘴，尤其是細女，對外人、爸爸和姐姐都很有禮貌，唯獨是對她無禮。她自我檢討後，發現細女其實是她的一面鏡， 她本身也是這樣的人，「細女令我看到自己所有不足，所以我也不能接受她對我不禮貌。」

不過，禮貌可以怎樣教？叫小朋友見人要有笑容地講早晨，如果不叫就沒有早餐吃，這就變成指令式，甚至懲罰式，「這樣得來的那句早晨，還是不是禮貌呢？」家長想培養孩子擁有美德，全部都要發自內心，所以家長一定要做好身教，自我檢討，與孩子一起成為更好的人。

育兒難題5. 亂發脾氣

孩子發脾氣會令家長覺得好委屈，自己仆心仆命照顧小朋友，還要看他的面色，因此家長往往會反擊發他們脾氣，但對罵後既傷孩子自尊心，與孩子更越走越遠，有事也不願再找你。

有家長會設立「冷靜角」，叫孩子冷靜5分鐘後才出來解釋。繆美詩認為這樣做會令孩子很難受，「你上班被老細責罵，放工回家後仍感到憤怒、覺得受冤屈，但另一半覺得你黑面，叫你入房自己黑面5分鐘才出來，以免影響家人情緒，你都會很難受。」

面對孩子的情緒問題，家長應先聆聽孩子發生了什麼事，可能孩子只是與好朋友吵架後感到難過，「別以為要聽很久，其實往往只需兩三分鐘便聽完，根本不需要把他塞進角落。」

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記者：林綺玲
場地：日子YatChee

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