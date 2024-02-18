《打死不離3父女》女星Suhani Bhatnagar逝世得年19歲　阿米爾罕致哀：才華洋溢的女孩

▲ 曾參演《打死不離3父女》的印度女演員巴特納格爾不幸離世。

曾參演印度賣座電影《打死不離3父女》的演員巴特納格爾（Suhani Bhatnagar）在本月17日證實離世，得年19歲。

她在出道電影《打死不離3父女》中飾演二女兒Babita，與印度著名影星阿米爾汗（Aamir Khan）在片中有不少對手戲。而此片是她的從影處女作，也是唯一的演出作品。

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阿米爾罕致哀

綜合外媒報導，巴特納格爾加在2023年底就曾因病不適，在今年2月7日入院，可是經治療後仍未有明顯好轉，最終不幸離世。雖然未公開她的詳細死因，但據親友透露及相關媒體消息指，她疑近日摔傷後致腿部骨折，然後因藥物反應出現併發症。

阿米爾罕透過公司家屬表達慰問，在X發文致哀表示：「這麼一位才華洋溢的年輕女孩，這麼一位得力的合作夥伴，如果沒有她，《打死不離3父女》就不會完整。」對家屬表達慰問。

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