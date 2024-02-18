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HOME即是識丨安德尊宋芝齡打情罵俏　森美指二人：根本天生一對

娛樂 11:30 2024/02/18

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《HOME即是識》森美、倪嘉雯、宋芝齡、鄺潔楹、麥美恩、安德尊、馮盈盈。

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的TVB遊戲節目《HOME即是識》在上周三（2月14日）晚播出的第二輪初賽由藝人隊安德尊（大王）和宋芝齡、麥美恩和鄺潔楹（Judy）擔任嘉賓；素人隊則有Joe與Fion、Sandy與Gladys、Samuel與Miss Chan、Pen與Kazaf。

森美指，大王和宋芝齡為《流行都市》任長駐主持，時常與各界專家交流，相信應該學會不少知識，不過大王卻謙稱平日只跟稿讀，引來森美忍不住窒爆：「同李錦聯對嘴嗰啲又寫畀你呀？」大王招架不住，無奈答：「嗰啲……嗰啲……嗰啲……唔係常識嚟。」

經一輪激戰，大王和宋芝齡奪得400分，僅比Mayanne和Judy領先100分，第一名則由素人隊Samuel與Miss Chan以1000分拔得頭籌。

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麥美恩和鄺潔楹。

明晚（2月19日）晚播出《HOME即是識》，嘉賓不但玩到有血光之災，歡喜冤家更當住鏡頭前互「打」大耍花槍。

在第二條實驗題輪到Mayanne和Judy、Joe與Fion、Samuel與Miss Chan對戰，任代表出戰的Mayanne「茅躉王」上身出茅招，阻止Joe哥檢查磚塊，兩人互動相當搞笑，最終由Mayanne隊估中三塊空心磚勝出，成功晉級與Pen與Kazaf battle第三條動作題。

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鄺潔楹手指受傷見紅

之後，輪到「哈比女神」Judy做代表，自認「短小精幹」的她對爭奪道具十分有信心，而作為男士的Kazaf並沒留手，一來便以敦厚身形撞開兼向Judy批踭，Judy不甘示弱以「茄汁攻勢」來個大反擊，人仔細細的Judy雖然夠晒狠，但不幸手指受傷見紅，認真慘豬。 

而另一焦點，當然是緋聞情侶大王與宋芝齡當眾大耍花槍。在終極回合搶答題，大王表現雀躍狂撳鐘仔，還推宋芝齡出來作答，兩人不時出手「打」對方，猶如歡喜冤家一樣，森美更指跟宋芝齡根本「天生一對」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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