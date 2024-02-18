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【人才培訓】「一帶一路」獎學金名額增至150個　留學生盼畢業後留港工作

社會 11:56 2024/02/18

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施俊輝表示，提早吸引境外學生到港升學，他們畢業後有較大機會留港定居。（政府新聞網）

政府設立「一帶一路」獎學金資助沿線國家傑出學生來港升學，望促進學術文化交流，擴闊本地學生視野，也期望外地精英融入，畢業後留港發展。

來自馬來西亞的謝昕妍在香港大學修讀量化金融。她說選擇到香港升學，獎學金固然是誘因，但最吸引她的是香港國際金融中心的地位。去年暑假在港實習期間，她對此深有體會：「香港的金融機構比我想像中多，而且很多外國公司都在香港設立總部，對我來說，這代表很多就業機會。此外，香港也是接觸內地的切入點。」她預計畢業後會留港發展事業。

Aybala Nisa Kesici來自土耳其，現時是港大分子生物及生物科技三年級生。她有意在學術界發展，將來當上大學教授。Nisa留意到很多有意思的研究正在香港進行，而政府近年銳意發展創新科技，在相關領域設立多項資助，對她將來留港發展有莫大幫助。

政府在2024至25學年將「一帶一路」獎學金名額增加至150個。教育局副局長施俊輝表示，獎學金推出以來，共有39個國家逾430名學生獲獎，最受歡迎的學科是商業與管理、工程、科技、純理科。

評委員會從四方面挑選獎學金得主，分別為學術表現、領導才能及溝通技巧、對院校和社會的貢獻、對本港社會的承擔。

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記者：黃穎津

 

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