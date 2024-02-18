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【打擊毒品】警油麻地大廈檢市值約1.2億可卡因　拘2名持外國護照男子

社會 13:28 2024/02/18

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警油麻地大廈檢市值約1.2億可卡因，拘2名持外國護照男子。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科於前日（16日）在油麻地採取反毒品行動，並以「販運危險藥物」罪拘捕兩名持外國護照的男子，檢獲約132公斤懷疑可卡因，市值約1.2億元，屬本年至今最大可卡因檢獲量的案件。

警方毒品調查科行動組警司譚威信指，警方經深入調查及分析，發現有販毒集團招攬持外國護照旅客進行販毒活動。探員於前日（16日）下午，在油麻地一大廈大堂截查一名拖旅行喼可疑男子，在行李喼發現15塊共重15公斤磚狀可卡因，警員以販毒罪名拘捕該名47歲尼日利亞藉男子，並將男子押回在大廈租住賓館房間內搜查，警員在賓館房間內發現一名44歲哥倫比亞藉男子及數個行李喼，探員在房間及喼內再搜獲109磚可卡因及兩袋碎磚狀可卡因，共重117公斤，行動共檢獲132公斤可卡因，市值1.2億元，為今年破獲最大宗可卡因案件。

被捕2名男子持西班牙護照，由西班牙經英國入境香港，並可在香港逗留三個月。被捕人正扣查中，稍後將被落案控以販運危險藥物罪名，將於明日（19日）在九龍城裁判法院提堂。

譚威信指，販毒集團花盡心思，不惜招攬持外國護照旅客進行販毒活動，並以打遊擊方式，揀選在大廈林立油麻地賓館熱點作掩飾及企圖將毒品藏於行李喼合理化販毒，但仍難逃警方鍥而不捨緝毒決心。警方重申，販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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