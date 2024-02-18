【農曆新年】春節黃金周逾125萬內地旅客訪港　超越2018年同期

▲ 內地春節黃金周期間，入境事務處初步錄得合共約143.6萬旅客人次訪港。（林宇翔攝）

一連8日的內地春節黃金周昨（17日）結束。政府發言人今日（18日）表示，整體來港旅客達至2018年同期水平，內地來港旅客人次更超過2018年同期水平，而各方面的接待旅客工作暢順，旅客普遍給予正面評價，相信本港旅遊業今年將持續發展。

內地春節黃金周（10至17日）期間，入境事務處初步錄得合共約143.6萬旅客人次訪港，其中有125.5萬內地旅客人次經各海陸空管制站訪港，平均每日內地旅客入境人次約15.7萬，較去年勞動節假期及國慶黃金周分別高25.3%及14.9%，亦超越2018年同期的日均人次。內地旅客入境最高峰日子為本月12日（年初三），有約18.6萬人次訪港；平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為羅湖。

根據旅遊業監管局的登記資料，內地春節黃金周共有約1,980個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約6.6萬，佔整體的約5.3%。

政府發言人指，內地春節黃金周的訪港旅客足跡遍布各個主要旅遊景點，包括西九文化區、香港迪士尼樂園、海洋公園、昂坪360纜車、山頂纜車、沙田車公廟、大埔林村許願樹及黃大仙祠等，遊人如鯽，氣氛熱鬧。發言人亦引述業界反映，黃金周首幾日酒店入住率達9成，而整個黃金周期間入住率超過8成，不同的餐飲和零售點也能受惠。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，黃金周期間，內地來港旅客人次超越2018年的同期水平，市況十分熱鬧，亦增加餐飲和零售界的收益；新春的大型活動包括花車巡遊、煙花匯演、賽馬和賀歲盃亦大受歡迎，帶動氣氛，相信旅客能夠感受到香港濃厚春節氣氛和獨有都會魅力。

楊潤雄稱，政府會總結經驗為未來的協調工作及提升旅客訪港體驗繼續做好準備，以吸引和歡迎旅客到訪。他又感謝多個政府部門及旅遊相關機構等悉力以赴，為在這個內地春節黃金周假期訪港旅客提供良好的旅遊體驗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：梁薾心