  • 23°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 20:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】反駁隊長鄧炳強點名多人　斥刻意抹黑23條立法、恐嚇港人

政治 19:14 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

張國鈞、鄧炳強出席民建聯閉門講解會。（戴朗希攝）

《基本法》23條立法諮詢期至本月28日結束，民建聯今日舉辦閉門講解會，律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強出席。

身兼「應變反駁隊」隊長的鄧炳強會後見記者時透露，截至今日，已進行了20場講解會，收到的大部分意見都表示支持23條立法。鄧又點名多人，指他們屬「走佬」人士及外國勢力，刻意抹黑23條立法。

被點名的包括前港督彭定康，對於彭定康關注在港區國安法已實施情況下，為何仍要就23條立法，以及暗指在23條下，執法人員可隨意作出拘捕。鄧炳強反駁稱，23條立法是要填補現時的國安漏洞，強調任何拘捕行動需根據法律處理，屬嚴肅事情，並不存在隨意拘捕，「這些言論皆屬抹黑，恐嚇香港人。」

鄧炳強續指，留意到英國保安國務大臣表示，23條立法將摧毀香港繁榮的要素，包括自由，機會及公平的法律。鄧炳強反駁指，今次的草案有參考英國2023年國家安全的法律，「點解你就可以有國家安全的法律，我哋想有的時候，就話我地摧毀香港的繁榮呢？這些就是雙重標準！這些就是抹黑！」

另外，鄧炳強說，留意到由美國政府資助的自由亞洲電台，曾提到23條立法中，有一些條例是針對傳媒。鄧炳強反駁指，23條立法只針對危害國家安全的行為，強調對所有傳媒報導有充分的保障。

鄧炳強最後點名前立法會議員許智峯，指其抹黑23條立法存在追溯力。鄧炳強反駁指作為普通法地方，並不存在追溯力，「所有千萬不要被我頭先所講的外部勢力，或走咗佬想繼續危害我們國家安全人士的謊話，引致大家對23條立法有誤解。」

記協主席陳朗昇今日在外國記者會論壇時指，預計23條立法後，接受外國駐港記者訪問的人士會減少。被問到對該言論有何意見時，鄧炳強回應稱，雖然記協沒有代表性，但都十分歡迎向局方反映任何意見。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：戴朗希

相關文章

【23條立法】教育局將更新公民科等內容　蔡若蓮：教師可率學生訪問律政司長及保安局長
16:27 2024/02/13
【23條立法】教育局將更新公民科等內容　蔡若蓮：教師可率學生訪問律政司長及保安局長
【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重　楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力　
15:50 2024/02/15
【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重　楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力　
【23條立法】衞炳江料立法不影響本地學術自由及地位　不減海外學者來港意欲
17:51 2024/02/15
【23條立法】衞炳江料立法不影響本地學術自由及地位　不減海外學者來港意欲
【23條立法】葉劉淑儀：暫未見有外國反對　沒有罪行涉將港數據交內地
16:00 2024/02/16
【23條立法】葉劉淑儀：暫未見有外國反對　沒有罪行涉將港數據交內地

你可能感興趣

【23條立法】教育局將更新公民科等內容　蔡若蓮：教師可率學生訪問律政司長及保安局長
16:27 2024/02/13
【23條立法】教育局將更新公民科等內容　蔡若蓮：教師可率學生訪問律政司長及保安局長
【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重　楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力　
15:50 2024/02/15
【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重　楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力　
【23條立法】衞炳江料立法不影響本地學術自由及地位　不減海外學者來港意欲
17:51 2024/02/15
【23條立法】衞炳江料立法不影響本地學術自由及地位　不減海外學者來港意欲
民建聯 鄧炳強 保安 張國鈞 律政司 保安局 廿三條立法 基本法 陳克勤 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

洪卓立頹爆放負︱立立瘋狂失眠食安眠藥都無效　Ken：人又開始焦慮
洪卓立頹爆放負︱立立瘋狂失眠食安眠藥都無效　Ken：人又開始焦慮
飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道
飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道