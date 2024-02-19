【23條立法】反駁隊長鄧炳強點名多人　斥刻意抹黑23條立法、恐嚇港人

▲ 張國鈞、鄧炳強出席民建聯閉門講解會。（戴朗希攝）

《基本法》23條立法諮詢期至本月28日結束，民建聯今日舉辦閉門講解會，律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強出席。

身兼「應變反駁隊」隊長的鄧炳強會後見記者時透露，截至今日，已進行了20場講解會，收到的大部分意見都表示支持23條立法。鄧又點名多人，指他們屬「走佬」人士及外國勢力，刻意抹黑23條立法。

被點名的包括前港督彭定康，對於彭定康關注在港區國安法已實施情況下，為何仍要就23條立法，以及暗指在23條下，執法人員可隨意作出拘捕。鄧炳強反駁稱，23條立法是要填補現時的國安漏洞，強調任何拘捕行動需根據法律處理，屬嚴肅事情，並不存在隨意拘捕，「這些言論皆屬抹黑，恐嚇香港人。」

鄧炳強續指，留意到英國保安國務大臣表示，23條立法將摧毀香港繁榮的要素，包括自由，機會及公平的法律。鄧炳強反駁指，今次的草案有參考英國2023年國家安全的法律，「點解你就可以有國家安全的法律，我哋想有的時候，就話我地摧毀香港的繁榮呢？這些就是雙重標準！這些就是抹黑！」

另外，鄧炳強說，留意到由美國政府資助的自由亞洲電台，曾提到23條立法中，有一些條例是針對傳媒。鄧炳強反駁指，23條立法只針對危害國家安全的行為，強調對所有傳媒報導有充分的保障。

鄧炳強最後點名前立法會議員許智峯，指其抹黑23條立法存在追溯力。鄧炳強反駁指作為普通法地方，並不存在追溯力，「所有千萬不要被我頭先所講的外部勢力，或走咗佬想繼續危害我們國家安全人士的謊話，引致大家對23條立法有誤解。」

記協主席陳朗昇今日在外國記者會論壇時指，預計23條立法後，接受外國駐港記者訪問的人士會減少。被問到對該言論有何意見時，鄧炳強回應稱，雖然記協沒有代表性，但都十分歡迎向局方反映任何意見。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：戴朗希