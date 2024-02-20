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新加坡斥巨資搶Taylor Swift演唱會　香港可以嗎？

政治 07:00 2024/02/20

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Taylor Swift。（Taylor Swift Facebook圖片）

港澳先後爭取美國天后Taylor Swift前來開演唱會，最終被「勁敵」新加坡搶走，民建聯立法會議員梁熙曾透露，新加坡除了免場租，更出動「銀彈」攻勢。

銀彈有幾多？泰國總理賽塔日前爆料，新加坡政府資助Taylor Swift每場表演約200萬至300萬美元（1,560萬至2,340萬港元），換取Taylor Swift演唱會於東南亞的獨家主辦權。換言之，新加坡政府豪花逾億港元補貼Taylor Swift 6場演唱會。賽塔稱，若他知道此事，亦會為泰國爭取，香港又可以如此闊綽搶巨星嗎？

港府中人：未必不可行

港府中人就話，未必不可行，因並非政府要出晒錢，也可有商業贊助，強調巨星若著眼內地市場，香港具競爭力，但香港目前較輸蝕的地方是欠缺足夠大的場地。

梁熙則話，如報道屬實，反映各地為谷起經濟，積極出招搶世界級盛事，即使以公帑補貼商業活動亦在所不惜，港府亦應考慮如何主動出擊，吸引大型盛事來港舉辦，過往有關工作由業界主導，建議政府更積極地與相關界別人士合作。可容納5.5萬人的啟德體育園明年啟用，梁熙希望政府提前部署如何吸引國際巨星表演，為新娛樂地標打響頭炮。他又提議，除了Taylor Swift，也可以接觸其他不同的國際巨星如Bruno Mars，NewJeans等。

楊永杰冀政府官員主動些搶巨星

一向支持發展「演唱會經濟」的立法會議員楊永杰認為，邀請巨星來港，不能純粹鬥資助額多寡，但政府必須展示更多誠意，主動落場邀請巨星來港。他指出，內地多省市為吸客，相關文旅部門官員都主動落場拍宣傳片，認為港府高官亦應再主動些，不能純粹等中介。

梁熙倡港府主導 製造旅遊「小高峰」

不過，單是吸引巨星來港舉辦演唱會或仍不夠，梁熙指出，新加坡會精心設計連串盛事在同一時段發生，例如金融論壇+ Formula E+演唱會，吸引參與者留多兩日參加不同活動。反觀香港，過往的盛事則零散，相隔時間也長，未能製造旅遊「小高峰」，認為必須由政府跨部門以組合拳形式，主導、設計、執行這個「小高峰」。他相信，香港有能力有資源，只欠落實執行。

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撰文 : 傅流螢

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