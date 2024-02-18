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【財爺網誌】陳茂波：港具優勢發展成國際綠色科技及金融中心　月底辦「香港綠色周」

政治 16:20 2024/02/18

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陳茂波表示，香港具優勢發展成國際綠色科技及金融中心。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波預期，在綠色轉型及更廣泛應用可再生能源等範疇的投資將持續增加。他指，香港滙聚了不少綠色科技企業、人才、綠色資金及金融產品，具備優勢發展成為「國際綠色科技及金融中心」。

陳茂波今日在網誌表示，本港目前已滙聚了超過200家綠色科技公司，部分公司的技術具備不俗的國際競爭力。政府正透過多個不同計劃支持綠色科技的研發，包括「創新及科技基金」、「低碳綠色科研基金」、「新能源運輸基金」等，就「淨零發電」、節能綠建、綠色運輸等範疇，已批出了逾8億港元予數百個研發和試點項目。

綠色金融方面，在政府多項支持綠色和可持續金融發展的計劃下，相關市場增長強勁，前年在香港安排或發行的綠色和可持續債務超過800億美元，其中相關債券佔亞洲市場35%。深圳市政府和海南省政府，近年在港成功發行以人民幣計價的綠色和可持續債券。又透露，當局正探索以《共同分類目錄》為基礎，建立一套適合香港接軌內地和國際的綠色分類框架。

陳茂波續指，為更好推動綠色科技及綠色金融發展的跨領域互動，本月底舉辦首屆的「香港綠色周」，將有「香港綠色科技論壇2024」及一系列的圓桌論壇。金管局將與世界銀行集團成員國際金融公司合辦為期三天的「亞太區氣候業務論壇」，深入探討綠色轉型中各項重要的金融議題。

《跨境理財通2.0》本月26日推出

陳茂波表示，不管是綠色科技、綠色金融抑或是整體創科發展，香港與大灣區各城市都可以協同發展、互相助力，這正是灣區的優勢及潛力所在。

他以金融合作為例，去年12月公布的《前海總規》，明確支持深化港深金融融合發展，而下周一將正式推出《跨境理財通2.0》，除了提高個人投資額度及擴大合資格產品範圍外，也在跨境銷售、宣傳方面提供更大的政策空間，便利三地居民多元化跨境配置資產。

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責任編輯：趙居逸

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