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何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足

娛樂 16:29 2024/02/18

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83歲何守信返港過年與大姐明敘舊

被封「金牌司儀」的「何B」 何守信在2018年退休後返加拿大生活，在今個農曆新年，何B低調返港並與一班多年好友包括「大姐明」林建明等敘舊。

大姐明上載聚會的相片，從中所見年屆83歲的何B一頭銀髮，笑容如昔，而且面色不錯，從照片看來精神十分好。

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金牌司儀何守信返港過農曆新年。

TVB大騷司儀

何守信早在60年代末加入TVB兼職當體育評述，後來更成為皇牌節目《歡樂今宵》台柱，而且當時他更是TVB大騷的必然司儀，更曾連續主持15屆香港小姐競選，因此被稱金牌司儀。

他在1987年離開TVB移居加拿大多倫多，至1992年一度回港任奧運主持。在1994年，再次返港並跳槽加盟亞洲電視。在2008年回TVB，與毛舜筠、黎耀祥、謝雪心、歐錦棠等齊參演處境劇《畢打自己人》，飾演「好玩吧」老闆殷大德。

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退休妻居加拿大

在2010年，何守信他再次返亞視，演處境劇《香港Go Go Go》及主持綜藝節目。在2011年起主持香港電台早晨節目《開心日報》，這是他至今最後的傳媒工作。

之後，何B逐步淡出幕前，在2011年起為香港電台《開心日報》任主持，直至2018年正式退休重返加拿大安居。

而何守信1973年與歐嘉慧結婚，可惜在1975年離婚。於80年代與汪明荃相戀，可是感情最後無法開花結果。最後，在1996年與歌手陳麗斯結婚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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