【農曆新年】邵家輝指新春訪港旅客量理想　姚柏良：內地客復蘇趨勢良好

▲ 內地春節黃金周期間共約143.6萬旅客人次訪港。（馮漢柱攝）

一連8日內地春節黃金周昨日結束，期間共約143.6萬旅客人次訪港，當中內地旅客有有125.5萬人次，超過2018年同期水平。立法會批發及零售界議員邵家輝今日（18）表示，農曆新年期間來港旅客人數算理想，化妝品、珠寶首飾、黃金及奢侈品等的新春銷情不錯。旅遊界立法會議員姚柏良則說，相關數字超出預期增長，認為香港的新春盛事等能吸引內地旅客，復蘇趨勢良好，但仍要努力吸引其他海外及過夜旅客。

立法會批發及零售界議員邵家輝指，在新春黃金周來港旅客量算理想，留意到尖沙咀的奢侈品牌名店門外一度大排長龍。化妝品、珠寶首飾、黃金及奢侈品等的新春銷情不錯，但其他商品銷情一般，整體較2018年仍少約16%。

邵家輝建議，政府盡快將內地旅客「一周一行」放寬至「一簽多行」、開放更多自由行城市、續辦更多盛事推動經濟等，又建議將內地訪港旅客免稅額提高至10萬元，跟海南島看齊。

姚柏良：旅客增長超出預期

旅遊界立法會議員姚柏良稱，相關數字已超出預期增長，認為香港在農曆新年期間舉辦的盛事等，能吸引內地旅客，復蘇趨勢良好，但仍要努力吸引其他海外及過夜旅客來港。

對於會否擔心旅遊業「旺丁不旺財」，姚柏良指黃金周期間，除了有「窮遊」旅客，亦有入住高級酒店及深度遊旅客，認為只要香港有吸引的產品、良好服務，就能吸引不同種類的旅客。他亦建議政府盡快將「一周一行」放寬至「一簽多行」，相信有助吸引更多內地旅客來港。

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記者：梁薾心