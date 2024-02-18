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臨時劫案丨林家棟率眾演員謝票　勸珍惜身邊死頂的男士

娛樂 17:02 2024/02/18

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《臨時劫案》團隊：林家棟、麥啟光、王頌茵、姜卓文、符家浚。（左起）

賀歲片《臨時劫案》的導演麥啟光及演林家棟、符家浚、姜卓文及王頌茵（Kathy仔）在昨日大年初八（2月17日）到九龍、新界等多間戲院謝票答謝觀眾支持。
 
而《臨時劫案》於農曆新年期間，在世界各地同步上映，同時成為當地新春檔期港產片票房冠軍，當中包括中國內地、馬來西亞、新加坡、台灣、美國、加拿大、柬埔寨及南非，而香港及澳門票房則暫列賀歲檔第三位。

賀歲片丨曾比特負傷謝票答謝觀眾支持《臨時劫案》　與ANSONBEAN齊演「泳池老鼠」

《臨時劫案》團隊謝票。

姜卓文Kathy仔合演情侶
 
《臨時劫案》上映一星期，累計票房直逼千萬大關，林家棟、符家浚、姜卓文及王頌茵出席謝票活動時，均稱滿意成績，當然希望觀眾繼續入場支持。
 
在謝票活動上，家棟與觀眾交流說：「自己非常喜歡拍喜劇，希望將來有機會再拍攝，不知有否機會開拍《臨時命案》。」

《臨時劫案》團隊謝票。

家棟續指：「女士們睇完，會否覺得隔離位男士好辛苦？在小朋友面前要做英雄、做偶像，又要顧及女友感受，對住父母要做乖仔，其實都甚困難，能夠令家庭和諧已經是高手，相信在座都是高手，希望大家繼續幸福快樂。」
 
姜卓文與Kathy仔在戲飾演情侶，角色有特別發揮，現場觀眾對他們演出均讚賞並鼓勵，而身為歌手的符家浚，在其中一場謝票更獲觀眾邀請即席獻唱，家浚亦不吝嗇，以歌聲答謝觀眾。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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