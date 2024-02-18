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【農曆新年】新城市廣場新春生意升20%　MegaBox人流消費升逾1成

社會 17:20 2024/02/18

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有商場表示，農曆新年期間的人流及生意額，按年同期錄得雙位數升幅。（新城市廣場圖片）

本港全面通關後的首個農曆新年假期，有商場表示人流及生意額均雙雙報捷，按年同期錄得雙位數升幅。

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新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯指，新城市廣場及HomeSqaure今年斥資1,000萬元呈獻「新城市廣場 X HomeSquare花結春園」新春佈置；年初一至年初三，商場舉辦財神賀歲活動，大派開運利是；年初五適逢情人節，更舉辦情歌表演及鮮花氣球換領等活動。

她續指，新城市廣場逾百間商戶不但於歲晚延長營業時間，更於新春假期期間照常營業，當中包括多家過江龍食肆及米芝蓮大廚主理餐廳，成功刺激大眾到商場與親友吃團年及開年飯。

她形容，今年新春零售消費氣氛暢旺，商場在新春期間的人流及消費額，較去年同期上升15%及20%，當中以餐飲、美妝護膚、珠寶鐘錶及超市百貨的生意額有明顯增長，部份商戶的生意額更按年同期錄得50%的升幅。

MegaBox新春人流及消費較平日升逾1成

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​MegaBox高級總監吳鎧廷稱，商場早前成功拓展寵物市場，主人可攜帶寵物到商場購物及娛樂，現時已有約接近7成商戶接受顧客攜帶寵物，故是次新春亦與日本招福貓工藝師渡辺涼子聯乘合作，推出全港首個「和風木芥子招福貓の新年祭」大型賀年裝置，且舉行「SOHO MARKET福貓新春手作市集」等多項推廣活動，成功吸引更多寵物主人到訪。

他又指，商場於年初一至初四推出「新春開運連環賞」，顧客出示紅色物件或攜帶寵物到MegaBox，即享3小時免費泊車，配合消費及嘉禾MegaBox戲票票尾，最高可享6小時免費泊車優惠。而Mega Ice、室內近戰war game場Red Zone及歡樂天地都分別提供不同消費優惠，成功吸引大量客人消費及娛樂，令新春期間較平日的人流及消費上升逾1成。

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責任編輯：梁薾心

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