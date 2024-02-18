【搶人才】建造業料未來數年將缺6,000名專業人員　發展局助業界招聘海外及內地人才

▲ 發展局代表今年初聯同工程相關學會和商會於英國舉辦招聘活動。

建造業議會統計顯示，業內現時短缺約4,000名專業人員，包括工程師、建築師和測量師，而預測在未來數年會增至約6,000名。由於相關專業的本地大學畢業生供不應求，發展局協助業界到英國及內地，招募建造業專業人才。

發展局工程師（工務政策）盧丹丹表示，發展局在今年初聯同工程相關學會和商會，於英國三個地區舉辦招聘活動，向當地準畢業生及年輕專業人才介紹香港建造業的機遇，共有10所大學參與。盧丹丹表示，除了海外大學，發展局亦聯同本港建築工程企業於去年第二季起，到訪內地10所大學，舉辦招聘活動向當地學生講解香港建造業的發展，並安排從內地來港工作的年輕專業人士出席，與學生分享在香港工作的經驗和生活點滴。招聘活動反應熱烈，參與企業超過40間，至今已有127位非本地畢業生成功獲聘，並已到港工作。

其士國際集團主席兼董事總經理郭海生表示，其士國際集團聘請專業畢業生一直存在困難，去年透過發展局的內地招聘計劃，成功聘請了13位畢業生，是個很好的嘗試。其中一位透過今次計劃聘請的助理工程師柯玲祝令他留下深刻印象。他提到，柯玲祝在集團的建築信息模擬（BIM）部門工作，其工作表現、態度及成果令部門主管非常滿意。最重要的是柯玲祝虛心學習，不辭勞苦。

奧雅納東亞區人力資源董事龐燕妮表示，建造業界不論前線工友還是專業人才都出現短缺，其公司聘請人才亦不容易。因此，她非常高興政府加強本地培訓，並於去年放寬人才入境門檻，拆牆鬆綁，擴大「人才清單」涵蓋的專業，令「發展及建造」行業領域受惠，加快申請程序。她形容，現時業界從內地或海外聘請行業專才更加容易，亦節省時間，令公司及相關工程項目有足夠人手得以持續發展。

發展局助理秘書長（工務政策）黃志勇強調，發展局一直重視培育本地專業人才，與業界致力加強培訓及招募工作，包括在本地大學舉辦招聘活動，吸引年輕人入行以解決人手不足問題。他又提到，發展局的工務部門與本地大學緊密聯繫，探討優化相關專業的課程設置，以提升課程質素和本地畢業生的競爭力。

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責任編緝：黃穎津