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四料視后丨MIRROR+ERROR圍住佘詩曼合照　阿佘與眾老友為許紹雄太太慶生

娛樂 19:49 2024/02/17

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

MIRROR、ERROR成員都要同佘詩曼合照集郵。

在TVB及民間選舉皆封后的「四料視后」佘詩曼自《新聞女王》後人氣進一步攀升紅到爆，工作一個接一個，真正財源滾滾過肥年。

阿佘在農曆年假留在香港，不過沒有宅在家而四出拜年。當中更遇到MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）以及ERROR成員括梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）。

佘詩曼魅力果然勁，一眾MIRROR、ERROR成員遇上Man姐立即把她生擒包圍集郵，阿佘亦擺出怕醜表情十分鬼馬。

佘詩曼與張鈞甯劉濤合唱《一路生花》　網民跪求「Man姐」阿佘開演唱會

為Benz雄太太慶生

另一場聚會，阿佘與歐陽震華、陳錦鴻、杜燕歌、韓馬利及黎芷珊等一眾老友，齊為許紹雄（Benz雄）太太龍嬿提早慶祝生日太太龍嬿提早慶祝生日。

Benz雄早已移居新加坡生活一段日子，近日全家回港探朋友過新年。從相中所見，阿佘、杜燕歌夫婦的臉有點紅，估計因飲了酒，相信眾人十分盡興。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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