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【醫療券】大灣區醫療券詳情明公布　希瑪、新風醫療均表示支持計劃

社會 21:07 2024/02/18

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政府明天公布大灣區使用醫療券詳情。(梁偉榮攝)

施政報告提出長者醫療券大灣區試點計劃，擬將長者醫療券的適用範圍擴展至大灣區內合適的醫療機構。政府將於明日(18日)公布計劃詳情，預料目標以５間醫療機構作為試點，亦會有牙科醫療機構參與。

剛收購牙科集團愛康健的希瑪醫療表示，歡迎政府推出計劃，料可以吸引部分本港正輪候公立醫院的基層長者，到內地看診，包括洗牙、剝牙等。新風天域集團顏下深圳和睦家醫院則指，有約兩成病人接受CT、以及MRI服務，將積極參與醫療券計劃。

實施約15年的長者醫療券計劃，將再有新發展。目前年滿65歲或以上的長者，可以於本地14個醫療專業之指定醫療機構、以及港大深圳醫院，使用每年2000元長者醫療券，未來將擴展至大灣區其他醫療機構、以及牙科診所。

早前收購愛康健的希瑪眼科，有機會成為其中一間可使用醫療券機構。希瑪眼科醫療首席策略及投資總監陳永基向TOPick表示，歡迎有關政策，並表示一切細節需待政府公布。

公司目前於羅湖口岸設有1間大型牙科醫院、以及3間牙科診所。陳表示，需待政府公布醫療券實際可涵蓋的範躊。他預料，計劃公布後仍需與政府商討數據互通、以及支付方式等細節。

陳永基亦指，公司大部分的牙科服務與內地的公營醫院價格接近，亦有部分增值服務，料可以吸引部分本港基層長者，到內地看診。他表示，不擔心內地有醫療券後會搶走本港生意，指兩地客群不同，料本港價格較高、主打本港醫生的優質醫療服務仍有需求。

醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，電腦掃瞄、磁力共振，均是跨境醫療主要「買服務」對象。其中深圳和睦家醫院是其中一間主打CT、MRI的港資醫院。母公司新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃表示，未知道會否成為首階段試點機構，不過目前該院病人當中，有兩成均是進行電腦掃瞄、以及磁力共振等，當中包括港人，如有機會將積極參與計劃。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

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