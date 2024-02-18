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婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚

娛樂 22:03 2024/02/18

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《婚後事》

由《香港愛情故事》林肯監製的TVB新劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等演出。

《婚後事》以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，由6個不同的主角以各自的視點為大家揭開故事不同面貌及真相，多角度了解人性、愛情定義及意義的同時，亦能與劇中主角一起經歷生活中各種最黑暗後一起成長、邁向光明。

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《婚後事》

羅子溢演流浪講師

繼早前發布官方劇照後，《婚後事》由昨晚（2月17日）起會在網上陸續發布不同類型的宣傳預告，今日更公開劇中三大主角潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）及呂靜海Mira（王敏奕飾）的角色介紹及相關演員訪問作為事前導讀。

羅子溢飾演的潘善仁雖然才華洋溢、有深厚文學根底，但由於性格孤僻固執、不欲隨波逐流，加上不擅交際，即使擁有碩士級學歷事業發展仍停滯不前，多年來只能擔任收入不穩定的流浪講師。

《婚後事》

為幫補家計及配合善仁不願向現實妥協的堅持，陳自瑤飾演的張明芯遂化身在職母親並成為家中重要經濟支柱，雖然如願優化愛女潘悅的生活，卻因而增加與善仁之間的鴻溝。

再加上善仁執意要與好賭又多惡習的患病父親潘良（煒烈飾）一起生活，令飽受照顧者壓力的明芯對善仁埋怨不已。

隨著磨擦與日俱增，善仁明白當初老婆最喜歡自己的優點、現在成了對方最嫌棄的缺點，在自尊心全面崩毁的時候，善仁遇上了王敏奕飾演的自由身編劇Mira，面對Mira毫無保留表達對自己的欣賞及鍾愛，一直善於壓抑及啞忍的善仁終於大爆發，婚外情危機一觸即發。

《婚後事》

王敏奕演任性小三

王敏奕飾演的Mira為人率性兼任性、深信愛情無罪，由於自小欠缺父母關愛，畢生愚昧地追求所謂「真愛」，即使遍體鱗傷亦從不放棄兼懶理世俗眼光，故《婚外情》小說事件爆發後被定型「花癡」及「小三」。

善仁、明芯及Mira最大的共通點，是3人成長都背負著原生家庭的陰影，並對他們各自的人生造成了極大的影響。

《婚後事》對於從演多年的羅子溢來說絕對是一大挑戰，由於外表生得陽光又正氣，子溢以往多飾演陽光男孩或是大好人，今次不但要突破固有形象飾演壓抑又憂鬱、自覺懷才不遇的才子；還要面臨「致命誘惑」兼陷入婚姻危機。

《婚後事》

親熱戲挑戰尺度

談到飾演如此角色怕否影響形象，子溢說：「我唔太怕，因為本身一個演員無論幾負面或幾好嘅角色，都應該用心去演，我自己絕對唔會有任何呢方面包袱。就算要演一個蒙住臉見唔到樣嘅角色，我都會好畀心機去做，因為呢個就係我哋嘅職業，我要尊重番。」

子溢續指能接到善仁這個角色很興奮：「因為我作為一個演員，好多時都係演出正面角色，今次呢個角色內斂又有少少負面，覺得好大挑戰。」 

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談到劇中不乏挑戰尺度親熱戲，子溢坦言看劇本時與老婆均已知情，並謂二人都不介意：「最緊要個親熱戲係咪必須，同埋我自己太太係一個演員，佢會明白同理解作為一個演員，係應該為咗個故事同戲百分百投入嘅。」

其實《婚後事》拍攝期間正值疫情，子溢透露當時除了開工每日都有做檢測，自己亦盡量與家人保持距離：「盡量唔好接觸咁多，好似避免同枱食飯呀，或者同太太分房瞓，一嚟可以保障屋企人，同時亦可保護劇組。」 

《婚後事》

陳自瑤愛得心寒

另外，日前官方發布了一條6大主角的獨白宣傳預告，雖然只是預告片，但6大主角已「全副武裝」瘋狂鬥戲。

當中羅子溢單是宣傳片已全程眼泛淚光，相當好戲；至於陳自瑤雖然全程表現淡然，但眼神欲滲透出陣陣心寒感，與其他宣傳片的激動強烈形象形成強烈對比。

此外，王敏奕只是咬唇或眼神，已立體演繹出角色猶如致命誘惑般的嫵媚，令人寄望敏奕能繼《新聞女王》中的劉艷角色再創突破。

《婚後事》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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