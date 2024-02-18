【車公】曾俊華拆解官紳為香港求籤　車公零舍算得準「有原因」

▲ 他還貼上一幀舊照，「喺80 年代初，作為沙田區嘅助理政務專員，我會每年同專員以及鄉紳一齊到車公廟，為香港求籤祈福。」（曾俊華ｆｂ圖片)

前財爺曾俊華在社交網站發文，講下每年大初二的大新聞，官紳去沙田車公廟求籤，而為何大家都會覺得車公講得好準？曾俊華就話自己同全香港人一樣，都覺得準到難以解釋，而他就講咗一個原因，令每年去為香港求籤，車公零舍算得準。

每年聽到大年初二，為香港求得嘅籤文，大家都會覺得車公講得好準，呢樣嘢我同全香港嘅朋友一樣，都覺得準到難以解釋。有朋友就曾經同我講過，車公係最啱嗰啲做偏門工作嘅人去拜，而政治都應該算係偏門，唔知係咪因為咁，每年去為香港求籤嘅時候，車公零舍算得準呢？

至於官紳去沙田車公廟求籤因由？曾俊華就解釋是以前港英政府為咗顯示尊重中國傳統，都會派地區專員、民政事務總署嘅官員去車公廟，為香港求籤祈福，而曾俊華在八十年代初，回來香港的第一份工做沙田助理政務專員時，就年年都會去車公廟。

他還貼上一幀舊照，說明係「喺80 年代初，作為沙田區嘅助理政務專員，我會每年同專員以及鄉紳一齊到車公廟，為香港求籤祈福。」

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責任編輯 李志強