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【醫健通】 政府計劃耗14億升級醫健通+    打通公私營醫療紀錄  

社會 20:02 2024/02/18

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務衞生局計劃於未來5年間，升級目前的醫健通平台，包括修訂《互通系統條例》，簡化醫健通互通同意機制，方便市民開通自己於私營界別的健康紀錄，並必須全力促進私營界別上載病人電子健康紀錄至「醫健通 +」。政府表示，預計未來五年發展「醫健通 +」的非經常撥款需要近14億元。

醫務衞生局向立法會提交文件，指私營醫護的低參與率成為人獲得連貫護理服務的一大阻礙。文件指出，600萬醫健通登記用戶中，逾7成尚未給予任何私營醫護提供者「互通同意」，計劃修訂《互通系統條例》，簡化有關互通同意機制，方便市民開通自己在私營界別的健康紀錄，並透過降低技術門檻、與臨床醫療管理系統供應商合作等方法，促進私營醫療機構上載健康紀錄。

當局計劃為「醫健通 +」新增一系列功能，包括讓市民及其授權人士永久取覽電子檢測報告、簽發電子醫療證明書、透過建立個人 二維碼，進行預約、轉院及配藥身份認證、使用自我監察技術監測健康指標等。另外，亦打算設立「統一數據平台」，儲存全港人口的健康數據，並輔以資料分析工具。

當局表示，預計平台數據年增長率將達25%，令系統開發的功能、安全性和可靠性等方面更為複雜，開發成本亦高於過往階段。預計未來五年「醫健通 +」發展需要約13.958 億元的非經常撥款。

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責任編輯：陳展棋

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