【車牌拍賣】運輸署拍賣350個車牌 「8459」20.5萬元成交全日最貴
社會 20:23 2024/02/18
運輸署今日（18日）拍賣350個車輛登記號碼，共售出197個車輛登記號碼，另36個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人，總得款項160萬元。其中車輛登記號碼「8459」，以20.5萬元成交，成為全場最高價車牌；其次為「WK 9」，得款13萬元。
今日高價成交車牌：
- 8459：＄205,000
- WK 9 ：＄130,000
- FH 8888：＄84,000
- GM 6：＄51,000
- RA 7：＄40,000
- VK 99：＄39,000
- WH 138：＄32,000
- LY 899：＄31,000
- SE 66：＄24,000
- UK 66：＄24,000
- SA 889：＄24,000
運輸署提醒，經拍賣分配的車輛登記號碼只准用於買主登記的汽車，而有關登記手續亦須於12個月內辦妥。
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5
責任編輯：梁薾心