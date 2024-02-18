【車牌拍賣】運輸署拍賣350個車牌　「8459」20.5萬元成交全日最貴

▲ 運輸署今日共售出197個車輛登記號碼。（資料圖片）

運輸署今日（18日）拍賣350個車輛登記號碼，共售出197個車輛登記號碼，另36個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人，總得款項160萬元。其中車輛登記號碼「8459」，以20.5萬元成交，成為全場最高價車牌；其次為「WK 9」，得款13萬元。

今日高價成交車牌：

8459：＄205,000

WK 9 ：＄130,000

FH 8888：＄84,000

GM 6：＄51,000

RA 7：＄40,000

VK 99：＄39,000

WH 138：＄32,000

LY 899：＄31,000

SE 66：＄24,000

UK 66：＄24,000

SA 889：＄24,000

運輸署提醒，經拍賣分配的車輛登記號碼只准用於買主登記的汽車，而有關登記手續亦須於12個月內辦妥。

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責任編輯：梁薾心