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私人補習｜小四生進度落後僅小一程度　私補老師教到崩潰：「He She It」都唔識串

升學教育 10:05 2024/02/19

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小四學生進度落後，私補老師教到崩潰。

不少父母都會為子女安排補習，跟進功課和溫習。然而，有本港私人補習導師，在替小四生上門補習時，發現其進度落後，連「He、She、It」也不懂，令她感到氣餒。

有私補導師在網上討論區「Dcard」發文指，她近日正為一名小四學生補習，然而對方的程度只有小一二，不但很多中文字都認不到、又不懂得寫，數學背不熟乘數表、減數長期計錯。

英文更是差到連「is、am、are、has、have」等簡單文法都不懂，甚至「he、she、it」也不會串，

問佢「他」嘅英文係咩，佢寫「S」。

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補習時睡覺

事主坦言，最初兩三個月很用心教他，惟後期已經十分疲累，而且學生在上課時會睡覺，補習15分鐘後就睏，試過哄他、讓他睡5分鐘再補等方法都無效，每次教的東西，重複10次都聽不進耳。

事主懷疑孩子是否有讀寫障礙或其他問題，但家人卻說帶他看過醫生，醫生說沒問題。

教到我好攰啦，我嚟緊就quit（辭職）㗎啦。

網民：最大問題是父母

帖文引來不少同樣做私補的網民回應，紛紛表示感同身受，「我都教過個小二未識分b同d嘅」，有人亦表示，識得一個小三學生，父母完全不理功課，學校是Happy School同樣不理，「佢到小三寫字都仲係咁，老師、父母都唔執」。

有人認為，這類孩子最大問題是家長平日不理不教，「最大問題係父母」、「無論你點努力，佢都唔會有改變，因為佢父母都唔執好佢，憑咩覺得你對得佢幾個鐘，可以改變到佢？」、「有啲學生要遲啲先開到竅，唔好咁上心，收人工算啦」。

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責任編輯：王明芳

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