ToNick主音丨趙善恆歷情變及喪父打擊　恆仔自揭患抑鬱症：感謝跑步救咗我

▲ ToNick主音趙善恆自揭患抑鬱症。

ToNick主音、曾執導電影《一秒拳王》及劇集《和解在後》等的趙善恆（恆仔），去年與拍拖的譚杏藍分手，並經歷父親因血癌病逝之痛。而且在父親瀰留之際，ToNick因為在音樂節演出，當時恆仔強忍悲痛哽咽唱《離散序》。

當大家以為恆仔已走出陰霾，但在今日（2月19日）凌晨，他在個人社交平台發文，勇敢公開承認患抑鬱症，他表示：

有啲嘢好想講

因為我怕我真係會做傻事 我只會講一次 都唔會再回應🙏 話說

啱先有個「朋友」走埋來同我打招呼

咁我客氣咁寒暄咗幾句就算 但同呢位「朋友」對話之後我發現

我真係頂唔順喇 其實我抑鬱咗一年 爭啲想走 感謝跑步真係救咗我好多

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▲ ToNick主音趙善恆。

然後恆仔續指：

上年 我爸爸走咗 亦同一齊好多好多年嘅女朋友分手 分咗手之後 當每一個人關心問我點

佢哋都會不經意咁講一句：

原來你乜都唔知㗎？ 然後我就會聽到一個新嘅人名 我身邊啲同事同埋朋友

之前佢哋唔講比我聽 係唔想影響我 我仲好似一個小朋友咁樣 鍾意創作，想做好每一件事 又好想做啲好嘢出嚟

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接著，恆仔解釋之前一直「扮冇事」原因，稱：

作為幕前

又唔想引起不必要嘅風波

費事影響到啲project同客戶 咁就不斷隱瞞自己情緒 扮正常 繼續發放正能量 然後我用咗一年時間處理我嘅心情 我冇死到，其實已經好好彩 但我唔想再扮喇 我覺得夾band好開心 我覺得拍戲好開心 我而家都開始一段新嘅感情 而家係向建立一個好家庭方向出發 我淨係想好好地生活 做好我嘅工作 有一個好好嘅家庭 好好經營我嘅團隊 係咁多

▲ ToNick主音趙善恆。

最後，他表示：

好少打咁多字

但因為我發現我真係面對唔到呢個情緒 唔想工作唔到 生活唔到

唔想開始唔到一段健康嘅新關係 所以，最重要係

唔該咁多位關事嘅「朋友」

唔好再走過來同我打招呼🙏 我唔會公開任何人名

只係想你哋知

我唔再係咩都唔知 而家我只想好好生活🙏

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