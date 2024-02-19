BAFTA︱ 愛瑪史東《可憐的東西》大熱封后　《蒼鷺與少年》獲英國奧斯卡最佳動畫

▲ 《可憐的東西》大熱封后 (路透社)

有「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院頒獎禮》（BAFTA）於當地時間昨晚舉行，基斯杜化路蘭《奧本海默》（Oppenheimer）成為大贏家，榮獲七項大獎，而愛瑪史東亦大熱憑《可憐的東西》（Poor Things》成為影后，擊敗《Barbie芭比的》的瑪歌羅比。

《奧本海默》摘七項大獎，包括最佳影片、最佳導演，最佳男主角、最佳男配角等大獎，成為大贏家。宮﨑駿的《蒼鷺與少年》獲最佳動畫。

BAFTA得獎名單

最佳電影：《奧本海默》

最佳女主角：愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男主角：施利安墨菲《奧本海默》

最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph《滯留生》（ The Holdovers）

最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳導演：基斯杜化路蘭《奧本海默》

BAFTA新晉影星獎：Mia McKenna-Bruce

最佳英國電影：The Zone of Interest

最佳非英語電影：The Zone of Interest

最佳動畫：《蒼鷺與少年》

最佳紀錄片：20 Days In Mariupol

最佳劇本：《墮下的罪証》（Anatomy of a Fall）

最佳改編劇本：American Fiction

最突出英國影人： Earth Mama

最佳配樂：《奧本海默》

最佳化粧髮型：《可憐的東西》

最佳服裝：《可憐的東西》

最佳設計：《可憐的東西》

最佳音響：The Zone of Interest

最佳攝影：《奧本海默》

最佳剪接：《奧本海默》

最佳選角：《滯留生》

最佳視效：《可憐的東西》

最佳英國短篇動畫：Crab Day

最佳英國短片：Jellyfish and Lobster

BAFTA合作獎：Samantha Morton

突出英國貢獻大獎：June Givanni

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