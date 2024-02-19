歲末，電台和電視的節目，不是社會時事的回顧，就是娛樂明星的頒獎禮。學校也一樣，也會先讓學生回顧上半學年的表現，再舉行頒獎禮予以讚揚。頒獎禮既是見證學生成長的舞台，也是全體同學的學習平台，學習欣賞別人和勉勵自己。

在領獎台上的，多是平日孜孜不倦，以勤勞換取成果的同學，所以值得台下的人拍掌。這種欣賞別人勤勞回報的掌聲，給的是錦上添花的褒獎。對於資優的人，掌聲易得如家常便飯。然而，對於平凡的人，資質不算太高，能夠站台的機會可能是千載難逢。所以，最美的聲音不會在頒獎禮的場合聽到，它只屬於我們生活中的小確幸。那是給人以鞭策，給人以鼓舞，給人以信心——鼓勵的掌聲。

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鼓勵的掌聲比交響曲更能鼓動血脈，沸騰人心。如果你天性吝嗇，不會懂得它擁有神奇的法力。它可以把撲滅了的灰燼，點亮成絢爛的火花；可以把放棄了的念頭，變成重新振作的理由。鼓勵的掌聲有獨特的拍和方式，那不是一個人雙手自拍，而是由父母子女二人同時伸手，互相拍擊。耳朵聽的是清脆一響，心坎內的是全身共鳴，直是告訴孩子：「我欣賞你！」

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鼓勵的力量

撫育成長中的孩子，建立他的自信比終日嫌棄他未能站在台上領獎更為重要。鼓勵的掌聲是讓孩子自信高飛的一雙翅膀。因此，我們不必計較成敗得失，而是要用「正念」看待生活中的每一件小事情，重視孩子在做事過程中的付出。就算簡單的一句「沒問題」、「加油」、「努力」、「奮鬥」……也會為孩子輸送正能量，一生一世烙印到他們的心房。

你記得上一次為子女拍掌是哪年？哪天？何時？何事？不要緊，只要你願意不再含蓄，從此多練習二人合拍的掌聲，把鼓勵變成家庭生活的必然習慣，那雙令孩子高飛的羽翼，終究會在半空中微笑地張開。

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