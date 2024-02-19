  • 24°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 12:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最美的聲音

親子 10:44 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

歲末，電台和電視的節目，不是社會時事的回顧，就是娛樂明星的頒獎禮。學校也一樣，也會先讓學生回顧上半學年的表現，再舉行頒獎禮予以讚揚。頒獎禮既是見證學生成長的舞台，也是全體同學的學習平台，學習欣賞別人和勉勵自己。

在領獎台上的，多是平日孜孜不倦，以勤勞換取成果的同學，所以值得台下的人拍掌。這種欣賞別人勤勞回報的掌聲，給的是錦上添花的褒獎。對於資優的人，掌聲易得如家常便飯。然而，對於平凡的人，資質不算太高，能夠站台的機會可能是千載難逢。所以，最美的聲音不會在頒獎禮的場合聽到，它只屬於我們生活中的小確幸。那是給人以鞭策，給人以鼓舞，給人以信心——鼓勵的掌聲。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

鼓勵的掌聲比交響曲更能鼓動血脈，沸騰人心。如果你天性吝嗇，不會懂得它擁有神奇的法力。它可以把撲滅了的灰燼，點亮成絢爛的火花；可以把放棄了的念頭，變成重新振作的理由。鼓勵的掌聲有獨特的拍和方式，那不是一個人雙手自拍，而是由父母子女二人同時伸手，互相拍擊。耳朵聽的是清脆一響，心坎內的是全身共鳴，直是告訴孩子：「我欣賞你！」

點擊圖片放大
+3
+2

 

鼓勵的力量

撫育成長中的孩子，建立他的自信比終日嫌棄他未能站在台上領獎更為重要。鼓勵的掌聲是讓孩子自信高飛的一雙翅膀。因此，我們不必計較成敗得失，而是要用「正念」看待生活中的每一件小事情，重視孩子在做事過程中的付出。就算簡單的一句「沒問題」、「加油」、「努力」、「奮鬥」……也會為孩子輸送正能量，一生一世烙印到他們的心房。

你記得上一次為子女拍掌是哪年？哪天？何時？何事？不要緊，只要你願意不再含蓄，從此多練習二人合拍的掌聲，把鼓勵變成家庭生活的必然習慣，那雙令孩子高飛的羽翼，終究會在半空中微笑地張開。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 陳瑞良 保良局黃永樹小學校長

相關文章

育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
10:00 2024/02/18
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
農曆新年2024丨昂坪360初一到年初八賓客增多　比去年同期上升逾兩成半
17:06 2024/02/18
農曆新年2024丨昂坪360初一到年初八賓客增多　比去年同期上升逾兩成半
私人補習｜小四生進度落後僅小一程度　私補老師教到崩潰：「He She It」都唔識串
今日 10:05
私人補習｜小四生進度落後僅小一程度　私補老師教到崩潰：「He She It」都唔識串

你可能感興趣

育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
10:00 2024/02/18
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
農曆新年2024丨昂坪360初一到年初八賓客增多　比去年同期上升逾兩成半
17:06 2024/02/18
農曆新年2024丨昂坪360初一到年初八賓客增多　比去年同期上升逾兩成半
私人補習｜小四生進度落後僅小一程度　私補老師教到崩潰：「He She It」都唔識串
今日 10:05
私人補習｜小四生進度落後僅小一程度　私補老師教到崩潰：「He She It」都唔識串
小學 中小學教育 學校 頒獎禮 正能量

最高瀏覽

何守信新年返港過年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
何守信新年返港過年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
急症室最長等候時間（02月19日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月19日 時間04:05）
過勞惹禍｜打兩份工日睡4小時　31歲男常喊累半夜醒來突中風　「從頂樑柱變成靠家人的病人」
過勞惹禍｜打兩份工日睡4小時　31歲男常喊累半夜醒來突中風　「從頂樑柱變成靠家人的病人」