婚姻騙局丨23歲女嫁51歲富商8年抱8　一場車禍揭「丈夫」驚人秘密

▲ 23歲女閃婚51歲富商，8年生下8名子女，怎料一次意外發現，對方早有家室，富商更瞬間拋妻棄子，令她一夜間變成單親媽。(網上圖片)

一段美滿婚姻，背後卻隱藏著驚人秘密。內地一名女子於23歲時上網結識一名51歲富商，兩人相識數月就閃婚，8年來花逾千萬人民幣在美國找代孕生下8名子女，婚姻生活美滿。怎料一次意外發現，對方早有家室，富商更瞬間拋妻棄子，令她由幸福少奶奶一夜間變成單親媽，該女子決定提告並追討逾2億人民幣（約2.2億港元）撫養費。

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綜合內地媒體報道，來自貴州的33歲女子鄒妍(化名)，父親在國企工作，後來下海經商，自認家境較富裕。當她23歲時就讀大學時，一天通過微信「搖一搖」交友功能認識一名51歲男子鄭可(化名)，從事房地產開發、酒業、礦業等。兩人一見如故，在對方熱烈追求下，數月後決定共偕連理。鄒女稱，在領證結婚時，他稱很忙，不須親自登記，只須準備戶口本和照片即可，不久他就將結婚證書交結她。

婚後兩人商量後遠赴美國以代孕方式產子，8年間先後生下5男3女，目前最大只有4歲半，最小則2歲半，代孕費逾1000萬人民幣（約1100萬港元）。而孩子出生至今，一直由鄒女及保姆照顧。婚姻期間，鄭男一直扮演好丈夫角色，每月除支付15至20萬人民幣（約港幣16至22萬元）家用外，更會贈送名牌予鄒女，她稱，「他原本打算生12個小孩的，說今年是龍年，還準備再生2個。」

怎料去年某天，家裡一輛汽車違法訊息查詢，查詢時發現該車被法院查封，及後通過律師進一步調查，始知鄭男在國外有老婆，並在起訴她，要求法院撤銷鄭男贈予她的所有財產。直到這刻，鄒女驚覺：

我現在才知道他是有家室的人，原來他妻子一直居住在加拿大，孩子也已經成年。當初他給的那本結婚證書是造假的。

真相揭開後，鄒女與他攤牌，兩人關係出現裂縫，他更中止每月生活費，甚至不讓她回到住處。後來她被迫一人帶著8個孩子投靠娘家。

由闊太變身單親媽，在失去經濟支柱下，只能節儉過生活。不過隨著孩子逐漸長大，家庭開銷越來越多，單是生活費、教育費、保姆費等，一個月至少需要20萬人民幣（約21萬港元）。於是她決定向重慶市渝北區法院起訴鄭可涉嫌犯重婚罪，並要求追討2億元作孩子的生活、教育費等，同時另給她和孩子每人購買500萬人民幣（約550萬港元）保險，讓他們日後衣食無憂。

鄒女稱，鄭男早前與正室離婚，曾給予對方1.8億人民幣（約1.9億港元）和價值1億多人民幣（約1億港元）的海內外房產。她一再強調，自己與鄭男在一起非貪圖其錢財，而自己家境本身亦比較富裕，只是欣賞對方有愛心，能像父親般照顧她、關心她。

而鄭男的親戚對此亦作出回應，表示如果想移交孩子，他們可以接手，但撫養費必須法律程序處理。鄒女指鄭男只是把孩子當豬養，堅持拒絕讓出孩子。

報道指，事後聯絡鄭男，他稱她所說的中斷支付生活費的事，她應該知道帳戶上還有多少餘額，至於其他情況則不願多說。

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責任編輯︰王明芳