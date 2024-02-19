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【誤食毒品】兩女兒疑誤食大麻糖不適　父虐兒罪成囚8個月

社會 10:57 2024/02/19

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屯門裁判法院。（資料圖片）

兩名2歲及4歲的女童在天水圍寓所疑誤服大麻糖後不適昏迷入院，26歲父親涉疏忽照顧及藏有多粒大麻糖，早前被裁定虐兒及藏毒共3罪成立，今（19日）於屯門裁判法院判刑，裁判官指案情嚴重，判被告入獄8個月。

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被告C.K.W.（26歲，建築工人）被控2項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪及1項管有危險藥物罪。控罪指，被告於2023年6月25日，在天水圍一單位身為對4歲女童X及2歲女童Y負有管養、 看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略兩女童。被告另被控於同日在香港管有危險藥物，即9粒大麻糖。

裁判官早前為被告索取戒毒所報告，辯方今指報告顯示被告現時沒有毒癮，不宜判入戒毒所，並指被告初犯，已還押逾4個月，望法庭判處短期監禁。

裁判官黃國輝判刑時指，被告疏忽照顧女兒的案情嚴重，涉及將危險藥物放在家中沒有鎖好，並非一般疏忽照顧的情況，被告長女一度要在深切治療部留醫。

裁判官指雖然被告初犯，但強調案情嚴重，就2項虐兒罪判監8個月，藏毒罪判監2星期，刑期同期執行，被告須入獄8個月。

控方案情指，被告在警誡下承認買大麻糖自用，而稱已將大麻糖收藏在房間，「我都估唔到我兩個女攞出嚟食」。

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記者：陳曉欣

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