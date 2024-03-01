中一面試 | 中一面試如何令人刮目相看 港大醫科生分享自我介紹兩大秘訣

▲ 港大醫科生分享中一面試自我介紹兩大秘訣。

「老師好，我叫陳大文，今年12歲，就讀香城基督教ABC小學六年級，我最喜愛的科目是數學科。在空閑時，我喜歡讀小說⋯」各位家長，閱畢此例，你有甚麼評價？

在我教授的多個升中面試班裡，上例是最常見的學生表現，也是最「平穩」的面試方式 ——基本個人資訊齊備，禮儀到位，尚能讓面試官了解學生既會讀書，又會發挖個人興趣，追求全人發展。然而，表現「平穩」並不能在面試官跟前留下印象，更難以在云云學生中突出一己之長。那麼，我們應該怎樣改善面試表現？就讓我們從示例中的問題A與B學習。

A、資訊過剩

資訊量的多寡著實影響別人對你的了解能有多深。惟面試要求學生在短短的一、兩分鐘內讓面試官了解自己。因此，過剩的資訊如歲數、就讀的學校名稱、年級等資訊大可刪去不提—— 這些資料早已在考官手上的履歷表清楚列出。

花費珍貴的面試時間重複考官已知的資料實屬不智之舉。當然，總有家長會問：「我子女的名字也在履歷表上呀，為何還要講？」 原因是介紹名字屬基本禮儀，但即使子女不娓娓說來長長的校名，也不屬無禮。

B、資訊不足

問題B看似與A相反，但很有趣的是問題A與B往往共同存在於學生的面試中。從上述討論，相信家長明白面試的搶分之處在於讓考官了解不能在履歷表中陳列的東西，例如是子女的性格、處事方式、解難能力等。要了解這麼抽象的事情，就得從子女的興趣、經歷等方面入手。因此，蜻蜓點水式地交代「我喜歡數學科」是遠不足夠的。考官想知道的是為何你喜歡數學？是因為數學講求條理，就像子女日常處事般條理十足嗎？還是因為曾遇到一位任教數學科的啟蒙老師，而子女對那位老師尤其感激，是懂感恩的人？

問題A與B可謂升中面試最基本的兩點。能就此改善，子女的面試已然能減少「水份」，做到句句精辟，讓面試官在短短一分鐘內看到子女的優秀素質，能在該校加以栽培，未來可期。

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