明星豪宅丨馬海倫過新年曝光半山豪宅　隱形富婆被指擁半億物業：其實唔止

▲ 馬海倫真係闊太一名！

著名甘草演員馬海倫可說是娛圈隱形富婆，近日農曆新年馬海倫兒子一家回港拜年，她親手下廚為家人煮開年飯，更於社交網上載數張照片，意外曝光其豪宅內籠。

半山豪宅空間感十足

從馬海倫分享的照片所見，其豪宅走簡約風裝潢，客廳空間感十足，即使擺放超大裸桃花，依然有很多空間讓愛犬走動。另一張相見馬海倫於廚房包春卷，同樣以白色裝潢為主，長型設計的廚房十足闊落。

此外豪宅設有露台，可以在此處欣賞半山風景，而新年期間馬海倫於露台放了一棵年桔。

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圈中隱形富婆

馬海倫於廿多歲時已經首次置業，1974年結婚後因為想享受二人世界，馬海倫決定買樓築愛巢。

首次置業的單位市值百多萬元，馬海倫靠慳儉儲首期，她於TOPick訪問稱：「65歲前的我好慳儉，通常襪子穿了洞，會縫好它繼續穿。」

由於樓價飆升得快，馬海倫早年以「樓換樓」方式作投資，「譬如用300萬元買一個細單位，當單位升值至500萬元時就沽出，再以600萬買入較大單位。最重要是踏出第一步，齋儲錢是沒有用的。」

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喜愛Hermès包包

這位圈中富婆撞有多層物業來收租，有指馬海倫擁有近半億元物業，不少更用來收租，她微笑說：「講真話，其實不止呢。」

另外馬海倫平日打扮貴氣，去年6月，她獲闊太李蔡美靈邀請參觀李錦記豉油廠，當天馬海倫揹著價值約16萬的Hermès Constance Bag，身上穿著約萬元的Roger Vivier波鞋，貴氣迫人。

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