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視后阿佘丨佘詩曼大唱金口獻唱兩首歌　唱現場表現穩定獲讚

娛樂 11:52 2024/02/19

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

阿佘人靚聲甜。

視后佘詩曼（阿佘）唔單只演技好，唱歌一樣都咁得，早前她在內地節目已經大開金口獻唱《新聞女王》片尾曲《透徹》，引起不少網民關注讚阿佘唱得好好。

之後，她又在內地春晚與劉濤和張鈞甯一起表演合唱《一路生花》，已經令很多人留言再跪求阿佘開演唱會。

四料視后丨MIRROR+ERROR圍住佘詩曼合照　阿佘與眾老友為許紹雄太太慶生

唱Live表現穩定

日前在農曆年大年初八，薛家燕在澳門舉行《金龍迎福新春演唱會》，並邀得阿佘做嘉賓，當晚她以一身紅色露腰裝上陣，再次獻唱《透徹》及孫燕姿的《遇見》，雖然阿佘不是唱家班，她唱Live時表現穩定，非常專業，相當厲害。

有粉絲在社交網分享阿佘在台上的片段，片中她說：「澳門對我嚟講都好有感受，因為我喺呢度拍咗《十月初五的月光》，係好開心嘅回憶同係一個好開始 。最近又拍咗《新聞女王》,想將呢份幸運送畀大家 ，因為大家鍾意又受歡迎，希望大家都咁開心。」

阿佘在澳門舉行《金龍迎福新春演唱會》獻唱兩首歌。（網上圖片）

《前排位置》入圍新城頒獎禮

其實阿佘早前在出道25年時推出個人歌曲《前排位置》，答謝一班粉絲多年來的支持以及曾經幫助過她的人。

此歌曲更為她於《新城勁爆頒獎禮2023》角逐歌手、歌曲獎項，她受訪時表示：「我哋出呢一隻歌真係搞咗好耐，係講緊半年，由練歌、歌詞、Mixing，因為我唔係專長，又想做一件好嘅事出嚟，又走去拍MV，真係好有誠意，其實係送畀我啲Fans。」
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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