靚太安樂窩｜可宜與老公鄭錦興炮製中西合璧甜品　為腹中混血寶寶減少進食朱古力

▲ 可宜與老公鄭錦興合力炮製甜品！

元宵節到了，今集《靚太安樂窩》邀得中英混血主持可宜與藍球明星老公鄭錦興合力炮製一款中西合璧甜品—心心相印脆米餅，由於可宜懷孕七個月，不能進食過量朱古力，所以兩夫婦專程改良脆米餅，其中一邊不沾上朱古力，製作過程中兩人還不時打情罵俏，相當甜蜜！

▲ 可宜佗B佗得好靚

可宜搞笑表示：「我們會為大家預備一個情人節巨獻！對了，就是甜品，心心相印脆米餅，嘩，聽名字是否覺得很厲害呢？但找我們兩個示範，其實應該相當簡單。」她續說：「會為大家示範兩個版本，為什麼兩個版本呢？因為另一個不會放朱古力粒粒，今天表面是兩個人示範，其實是有三個人，懷孕期間朱古力盡量少吃，一來怕妊娠糖尿，二來朱古力有某程度上的咖啡因，咖啡因少吸收為妙。」

二人製作的甜品材料簡單，當中脆米是中式食品，朱古力是西式食品，中西混合在一起，跟可宜和寶寶一樣都是混血兒呢！

▲ 心心相印脆米餅材料和模具

【心心相印脆米餅】

材料 份量 黑朱古力粒 50克 脆米 40克 棉花糖 50克 裝飾糖粒 適量

開始製作的時候，可宜「靈魂拷問」阿興：「你知道我們第一步要做什麼嗎？」阿興想也不想就回答：「都是你話事的！」哄得可宜哈哈大笑，滿意地說：「非常好！這個態度很正確，老公的模範答案。」

Step 1：

將棉花糖放入小鍋隔水加熱

Step 2：

棉花糖溶解後，加入脆米攪拌均勻。

Step 3：

將攪拌好的脆米，倒入心形模具，再放入雪櫃兩小時凝固。

Step 4：

將黑朱古粒粒隔水加熱，溶解成朱古力醬。



Step5：

將心形脆米餅沾上朱古力醬，再沾上糖粒作裝飾。

夫婦二人打情罵俏甜到漏

兩人平日不常下廚，所以煲水的時候也有點雞手鴨腳，但勝在夠齊心，可宜還不忙介紹她的「Oppa鍋」：「見到韓劇Oppa經常拿來吃麵，之前我在韓國就是買這個鍋。」水滾後，就將棉花糖隔水溶化，隔水可以防止棉花糖黐底，過程中更要不時攪拌棉花糖。可宜自稱對下廚很有經驗，常煮東西給老公吃，阿興即附和愛妻：「很好吃呢，哈哈。」

待棉花糖溶化得八八九九，就可以放脆米下去攪勻，可宜表示自己會加多少少脆米，因為喜歡脆卜卜的 口感，這時阿興負責攪勻棉花糖醬和脆米，可宜甜笑說：「辛苦你了鄭生！」豈料阿興指製作甜品比打藍球更難。當兩者混合後，就可以倒入心形模具，再放入雪櫃冷卻。

之後就是將朱古力粒粒溶化成朱古力醬，可宜表示：「我們溶了朱古力醬後，我們可以做最後一個步驟了，我們有兩種食法，一邊放朱古力醬，你（阿興）吃的，另一邊沒有朱古力醬，我吃的。」最後沾上裝飾糖粒即可。

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完成這個「情人節巨獻」後，可宜相當興奮，大讚很漂亮，很可愛，她說：「我覺得這個是情人、夫妻或是小朋友會極度喜歡吃的，如果喜歡朱古力偏甜的，就吃朱古力這一邊，如果健康點，就可以吃另一邊。」說罷還餵阿興吃製成品，阿興又餵回愛妻，周遭頓時彌漫著粉紅泡泡！

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責任編輯：李惠儀