及時道別｜29歲女患卵巢癌難治癒　辦生前喪禮與親友道別　10天後病逝：感激你們的笑聲

▲ 29歲女患卵巢癌難治癒，辦生前喪禮與親友道別，10天後病逝：感激你們的笑聲。

患癌是一件可怕的事，不過新加坡一名29歲女子即使身患末期癌症，仍然決定在臨終前為自己舉辦「喪禮」，與30多名親友愉快道別。而這場「喪禮」當日亦如生日派對般充滿了意義和快樂，事主最終在舉辦「喪禮」10天後安詳離世。

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新加坡寧養機構「HCA慈懷護理」（HCA Hospice）在上周三情人節（14日）分享患者Michelle Ng的故事。2021年，當時27歲的Michelle首次被診斷出罕見的卵巢癌，她的病情至2022年底開始惡化，發生癌症轉移。當她2023年初尋求治療時，卻未見成效，預後不佳，於是她決定在HCA團隊的支持下回家休養，與親友共度剩下的時光。

Michelle原本是一位積極進取的人，她熱愛騎脚踏車和跑步，更在患癌前創辦了自己的公司。儘管癌症讓她痛苦不堪，她仍積極追求事業，並在患癌期間開設了第二間分店。當HCA社工向她首次提出「生前喪禮」的想法時提到：「生前喪禮讓臨終者能夠創造遺產，並有機會與親人建立聯繫及重新聯繫。」而Michelle也很快接受了，並表示：

「我希望死亡是離我們的心很近，而不是令人恐懼的事情⋯⋯」

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經過Michelle和HCA團隊數周的籌備，這場「生前喪禮」在2023年12月23日舉行，而且她當日亦邀請了最愛的樂隊到場表演，同時還準備了食物飲料，讓到場的親友享受美妙的音樂、食物和愛的話語，就像生日派對一樣。

「我只想成為他們的朋友，就像在我還活著的時候他們一直是我的朋友一樣。」

她還建議朋友寫一封信給她，並帶一本書到場交換，希望可以與她的朋友們建立親密的聯繫。她向出席的朋友們道謝說：

「謝謝你今天讓我如此開心。 非常感謝您的光臨。我很感激聽到你們的每一個笑聲，看到每一個人的微笑。」

Michelle最終在「喪禮」舉行10天後，於今年1月2日離世。

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