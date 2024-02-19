  • 25°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 14:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

及時道別｜29歲女患卵巢癌難治癒　辦生前喪禮與親友道別　10天後病逝：感激你們的笑聲

醫健人物 13:20 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

29歲女患卵巢癌難治癒，辦生前喪禮與親友道別，10天後病逝：感激你們的笑聲。

患癌是一件可怕的事，不過新加坡一名29歲女子即使身患末期癌症，仍然決定在臨終前為自己舉辦「喪禮」，與30多名親友愉快道別。而這場「喪禮」當日亦如生日派對般充滿了意義和快樂，事主最終在舉辦「喪禮」10天後安詳離世。

最新影片推介：

新加坡寧養機構「HCA慈懷護理」（HCA Hospice）在上周三情人節（14日）分享患者Michelle Ng的故事。2021年，當時27歲的Michelle首次被診斷出罕見的卵巢癌，她的病情至2022年底開始惡化，發生癌症轉移。當她2023年初尋求治療時，卻未見成效，預後不佳，於是她決定在HCA團隊的支持下回家休養，與親友共度剩下的時光。

Michelle原本是一位積極進取的人，她熱愛騎脚踏車和跑步，更在患癌前創辦了自己的公司。儘管癌症讓她痛苦不堪，她仍積極追求事業，並在患癌期間開設了第二間分店。當HCA社工向她首次提出「生前喪禮」的想法時提到：「生前喪禮讓臨終者能夠創造遺產，並有機會與親人建立聯繫及重新聯繫。」而Michelle也很快接受了，並表示：

「我希望死亡是離我們的心很近，而不是令人恐懼的事情⋯⋯」

點擊圖片放大
+8
+7

經過Michelle和HCA團隊數周的籌備，這場「生前喪禮」在2023年12月23日舉行，而且她當日亦邀請了最愛的樂隊到場表演，同時還準備了食物飲料，讓到場的親友享受美妙的音樂、食物和愛的話語，就像生日派對一樣。

「我只想成為他們的朋友，就像在我還活著的時候他們一直是我的朋友一樣。」

她還建議朋友寫一封信給她，並帶一本書到場交換，希望可以與她的朋友們建立親密的聯繫。她向出席的朋友們道謝說：

「謝謝你今天讓我如此開心。 非常感謝您的光臨。我很感激聽到你們的每一個笑聲，看到每一個人的微笑。」

Michelle最終在「喪禮」舉行10天後，於今年1月2日離世。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

生命鬥士︱20多歲患罕病被判剩6年命　女子健身自救與病共存12年　成功大逆轉：不爽不服不甘心【脊髓空洞症4大症狀】
12:59 2024/01/29
生命鬥士︱20多歲患罕病被判剩6年命　女子健身自救與病共存12年　成功大逆轉：不爽不服不甘心【脊髓空洞症4大症狀】
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場
18:05 2023/11/20
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場
【對不起幫緊你】90後女3年前確診子宮頸癌　設生前喪禮圓夢：對死亡不需過份恐懼
14:47 2022/11/04
【對不起幫緊你】90後女3年前確診子宮頸癌　設生前喪禮圓夢：對死亡不需過份恐懼

你可能感興趣

生命鬥士︱20多歲患罕病被判剩6年命　女子健身自救與病共存12年　成功大逆轉：不爽不服不甘心【脊髓空洞症4大症狀】
12:59 2024/01/29
生命鬥士︱20多歲患罕病被判剩6年命　女子健身自救與病共存12年　成功大逆轉：不爽不服不甘心【脊髓空洞症4大症狀】
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場
18:05 2023/11/20
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場
【對不起幫緊你】90後女3年前確診子宮頸癌　設生前喪禮圓夢：對死亡不需過份恐懼
14:47 2022/11/04
【對不起幫緊你】90後女3年前確診子宮頸癌　設生前喪禮圓夢：對死亡不需過份恐懼
健康問題 正能量 治療 新加坡 癌症 卵巢癌

最高瀏覽

何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）