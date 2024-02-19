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眼睛健康丨女子過年長駐戲院　10小時連睇多套賀歲片　翌日眼睛酸痛患急性青光眼

都市病 16:26 2024/02/19

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入戲院看賀歲片是不少人的過年節目之一，不過浙江一名女子近日在新年長假期間，竟一日內在戲院馬拉松式連續觀看多套賀歲片逾10小時。她翌日因為眼睛酸痛入院求醫，最終證實患上急性青光眼，險令視力受損。

最新影片:

綜合內媒報道，來自浙江寧波的事主一直喜歡追劇、看電影。適逢近日新年長假，她特意在假期中某天長駐一間戲院十多個小時，一口氣連續觀看多套賀歲片，這次馬拉松式看電影的體驗更讓她相當滿足。

女事主因長時間於戲院看電影，患上了急性青光眼。(微博圖片))

然而，當她翌日起床時，眼睛卻倍感酸痛，相當難受，她因而前往醫院求醫。經醫生檢查，發現事主的左眼視力受嚴重影響，連視力表上最大的「E」字都看不清，即使把手指舉到面前只能模糊看到，最終證實她患上急性青光眼。

由於她有老花，如果長時間待在暗房用眼，很容易誘發青光眼。慶幸經過醫生及時施以手術，加上藥物治療，事主的狀況才有所好轉。

黃金治療時間

對於急性青光眼的風險，台灣青光眼關懷協會理事長、青光眼專科主任醫生呂大文表示，急性青光眼發作只有8小時的黃金治療時間，若不盡快降低眼壓，就會永久失明。他建議年過40歲人士要定期做眼睛檢查，臨床上不少青光眼患者都是急性發作才知道自己有青光眼；若直系血親有青光眼，子女得到青光眼的機率是一般人的7到9倍，因此18歲起就要定期檢查，越早治療才能減少失明的風險。

他指出，正常的眼壓約為20毫米汞柱，青光眼的眼壓則落在50至60毫米汞柱，低頭或長期趴臥都會使眼壓上升。若符合以下4個條件則屬高危族群，若在黑暗空間裡長時間趴著，眼壓就可能突然上升：

  • 女性
  • 年齡大於55歲
  • 身高矮於160厘米
  • 遠視100至300度

青光眼早期病徵不明顯

本港中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇曾解釋，青光眼是「視力小偷」，因前期症狀不明顯及難篩查，患者到發現時，視力多已受損甚或已致盲。

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