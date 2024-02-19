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文化差異｜港漂女力數港人「9大怪」行為 網民反駁：是好習慣好教養

休閒消費 12:17 2024/02/19

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一名小紅書博主稱港人有9怪。

自政府推出高端人才通行證計劃後，多了不少專才來港工作及生活，當中更體驗出了兩地文化的差異。一名小紅書博主來港定居多年，她總結出了港人有「9大怪」值得大家注意。不過，她提出的論點卻受到不少人的質疑，更認為她不了解港人，「寫這個人肯定不是香港人。」

最新影片推介︰

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這名博主在小紅書的網名為「油尖旺鍾家欣」，她從「港漂」的身份到後來成功取得香港永久居留身份證，已在港生活了十年的時間。她不時製作有關「優才通」的影片，傳授網友取得香港身份證的竅門及技巧，自稱是一名「移港」專家，

關於香港身份疑難雜症，過來人比誰都更清楚~

樓主直指香港是一個繁忙的城市，為了適應這裡的急促節奏，這十年間她也慢慢地養成了一些生活習慣。憑藉多年的經驗，最後她歸納出港人的9大「怪」點。

第一：時間觀念強

樓主認為港人的時間觀極重，認為準時是對人的一種尊重及禮貌，「在約會、工作和其他活動中，準時到達是很重要的。」

第二：高效率

樓主直指香港人做事效率高，盡量用最短的時間完成任務，「在工作和生活中，高效率和迅速反應是被重視的品質。」

第三：省時省力

由於香港人生活節奏急，所以會想盡一切辦法節慳時間，「他們習慣使用各種便利設施，如自助服務、線上購物和外帶等，以節省時間和精力。」

第四：健康意識

樓主觀察到港人十分著重健康，除了飲食均衡外，也會常做運動，「健身房、晨跑和瑜珈等健身活動在香港非常流行。」

第五：環保意識

樓主指出居民很重視環境保護及永續發展的課題，「他們習慣進行垃圾分類、節省能源和減少碳排放等行為，例如用環保袋購物。」

第六：禮貌和尊重

除了有禮貌，樓主指出香港人也懂得尊重他人，「在公共場所，他們習慣排隊、保持安靜並尊重他人的空間。」

第七：出門帶現金

現在內地已經盛行電子支付，但樓主卻留意到香港在這一方面的發展仍未夠成熟，「雖然目前地鐵、餐廳、超市可以刷卡掃碼或八達通，但像街市、一些餐廳還是需要帶現金。」

第八：帶長袖外套

在香港的夏天，樓主表示常常能體驗到溫差的巨大，「室外很熱，室內很冷，空調太足了，所以，出門再熱也要帶個外套在包包裡。」

第九：自備水壺

樓主發現，在香港有一些公共地方有飲水機提供，所以出街可以自備水壺，「這也是省錢的一個小辦法，香港的礦泉水也不便宜，能省則省啦。」

帖文一出，引起過百人留言討論，不少港人認為樓主的觀察有落差，「我香港土生土長幾十年，除了出門帶現金這項之外，其他的都有點誇張失實，真的，香港並不是你們想像的這樣。」、「別太荒謬了hk人環保意識弱爆了、跟朋友去玩都很少準時的，健康意識見人見智，但在我看來都要30-40歲以上才有。」、「香港人環保？用咁多即棄用品都叫環保。」、「我反而覺得香港便利店太多，很多男生都不帶水瓶，渴了就買茶。女生就比較多會帶小水瓶。」

也有部分網友同意樓主的論點，「呢9大怪，全部都怪好呢」、「禮貌和專重是真的，香港人在公共場合不會自己想做啥就做啥，會先衡量是否合適和會不會影響到他人和有人會不喜歡為大前題。」、「好習慣好教養。」

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責任編輯︰陳珈希

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