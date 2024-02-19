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特殊教育 | 利用科技促進家校合作 東華三院郭一葦中學助學生解決學習障礙

升學教育 11:54 2024/02/19

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

本港有特殊教育需要（Special Education Need，簡稱SEN）的學生越來越多，為協助SEN學生，教育局在中小學階段採用「雙軌制」，為SEN學生提供學習上的支援，同時推行融合教育政策，讓SEN學生入讀普通學校，現時香港學校有約10%SEN學生。教育事務委員會立法會議員梁子穎日前到訪位於天水圍的東華三院郭一葦中學，實地觀察學校教師推行融合教育的情況。考察期間，東華三院郭一葦中學安排了學生表演粵曲和鋼琴演奏，學生們更親手製作繪畫作品和花藝禮物送給一眾嘉賓，充份表現出學生的創意和熱情。

用科技分析學生需要

郭一葦中學校特別成立學生支援委員會以應對學生的特殊教育需要，幫助學生提升自信心 ，掌握學習技巧去克服學習困難。例如在不同的學科中，教師都會同時運用文字和圖畫去協 助學生理解問題，並以概念圖和組織圖去建構內容，豐富學習的質素，提升學生吸收知識的能力。文可為校長稱每一個新學年，學校都需要收集學生的資料以分析學生的需要，從而安排適切的教學活動幫助學生成長。

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文校長表示︰「過去需用較多時間整理及紀錄學生資料，有礙成效。現時學校正採用一套特別為SEN學生而設計的學生數據支援系統，用以管理特殊學習需要學生的資料，有效幫助學校處理數據分析，能有助精準分配資源幫助有需要學生。」

創辦人促進家校合作

該系統由社企樂旼共融教育（Snaildy）研發，該社企創辦人劉樂健希望打造一個共融通社群 ，並將數據互通，同時促進家校合作，教師直接通過平台即時更新SEN學生的出勤、學習進度及接受不同輔導等最新情況，讓家長可得到子女在學校的情況，同時減省老師的行政工作。

 

東華三院郭一葦中學安排了學生鋼琴演奏，表現自信一面。

東華三院郭一葦中學學生表演粵曲，兩位同學表示皆由小學開始學唱戲。

梁子穎議員表示從拜訪中學習了很多與融合教育相關的校本經驗，亦了解學生、教師和學 校的困難和需要；他亦勉勵東華三院郭一葦中學的學生︰

要勇敢面對生活每一項的挑戰， 失敗不是最終的目的地，失敗只是其中一個中途站，從中會學到更多知識和寶貴的經驗。

希望改變家長的心態

梁子穎議員亦希望改變家長的心態︰「SEN不是問題學生，這真要宣傳開去，同時要讓家長知道，家長給多些資料學校反而能幫助學生成長，因為很多家長擔心標籤了小朋友，令小朋友感到尷尬，要釋除疑慮才能令學校的工作做得更好。」

文校長認同︰

現在有說法是不再講 SEN，而是有學習困難的學生，有學習困難不等於SEN，學校亦不只支援弱勢學生，也支援資優學生及跨境學生。

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