健康婚姻︱丈夫婚後暴肥至230磅　1原因10年來分房瞓　港妻呻健康成負擔想離婚

婚後如何維繫兩夫妻感情亦是一門學問。一名港妻抱怨丈夫婚後「貨不對版」，放縱飲食身形大走樣。丈夫懶理健康的態度不但影響夫妻感情，其中一個擾人的生活習慣讓兩人關係更為疏離，導致妻子萌生離婚念頭。

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丈夫婚前婚後大走樣

該名港妻在「十萬個惡頂老公的惡行」Facebook群組發文，控訴丈夫婚後生活壞習慣導致自身健康和夫妻關係每況愈下。女事主與丈夫結婚10多年，指丈夫婚前身形微胖，婚後因放肆暴飲暴食暴增80磅，身高168厘米，體重卻重達230磅。丈夫將近50歲，「成日飲好多甜嘢，自己食又食得好heavy（重口味）」。她曾多次勸丈夫定期做身體檢查，惟丈夫仍是一副無畏無懼的樣子，

「佢完全唔理自己，話自己唔會有事，叫極都唔肯驗身，叫左十幾年終於驗咗一次，血脂勁高，醫生叫佢食膽固醇藥佢唔肯，又唔覆診，我而家成日驚佢中風。」

鼻鼾聲極大 夫妻10年分房瞓

為了丈夫健康，她平日烹煮晚餐時會以清淡菜式為主，亦會強迫他多吃水果，但丈夫一貫不在乎的態度讓她心灰意冷。此外，讓兩人婚後關係疏離的第二原因是因為丈夫極大的鼻鼾聲，讓夫妻倆從沒同床共枕，兩人婚後從來都是「分房瞓」。女事主形容兩人關係如同「有名無實同屋主」，平日下班回家後，丈夫通常都是回自己房間「睇動漫，睇卡通，玩鏡頭」。

對未來零計劃 妻欲離婚

對於兩人日後的生活，女事主抱怨丈夫從來沒有計劃過，指「佢啲錢買晒玩具」，生活習慣和行為與「一個唔願長大嘅小朋友」無異。兩人目前亦只是租屋過活。

女事主對丈夫漠視健康的行為感到失望，指兩人雖不計劃生育，但「為人子女為人伴侶，保持自己身體健康都係一個責任，除非你斷六親得自己一個啫」。再者，丈夫自己從事醫療行業仍視健康如無物，讓女事主聯想到生父因為長期吸煙而導致百病纏身，母親須終日照顧他，故萌生離婚的念頭，

「雖然話婚姻誓言要不論疾病貧窮都要相扶同老，但咁樣貨不對辦真係合理咩？」

網民支持離婚 女事主一原因猶豫

帖文下引來網民議論紛紛，支持女事主應該及早離開另覓新對象，不值得再浪費時間在丈夫身上，指斥其丈夫不負責任，「放縱自己仲要買玩具，完全係個人享樂者」，「與豬同住」。有網民反問女事主為何還要考慮，女事主回覆坦言不捨得多年感情，指丈夫「平時佢好錫我，好就我，我係唔捨得咁多年嘅感情嘅」，讓她陷進兩難。

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3組瑜伽動作改善打鼻鼾

瑜伽老師Naomi曾接受訪問時，教大家做3組瑜伽動作，有助喚醒喉嚨肌肉及下顎關節的肌肉，以改善打鼻鼾的問題，從而讓大家睡眠時不再受打鼻鼾所困擾。

第1組瑜伽動作：獅身人面式

步驟：

1. 首先平躺在地上，腳背觸地、屁股收緊、下腹沉低。

2. 雙手放至肩膊闊度，十指撐開並按著地板。

3. 善用呼吸，吸氣時脊椎拉長，呼氣時讓肩膊打開。

4. 手踭用力撐起上半身，可以想像頭頂有條線，視線拉高向上望。

5. 保持5至10個呼吸。

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第2組瑜伽動作：獅吼式

步驟：

1. 蹺腳坐在地上，保持舒適坐姿並挺直身體，保持肩膊沉低。

2. 雙手按著地板，仰起頭部吸氣。

3. 然後伸出舌頭，呼氣發出「嗄」聲。

4. 注意舌頭伸得長越長越好，讓喉嚨底端的力量能夠被帶出來。

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第3組瑜伽動作：海洋呼吸法（又名喉式或勝利呼吸法）

此動作需注意腹部的收緊及放鬆，主要利用喉嚨肌肉帶動呼吸。

步驟：

1. 可以選擇坐在瑜珈磚上，有助脊椎拉長。

2. 吸氣時先由下腹漲大，然後到中腹，最後到胸口。

3. 呼氣時就從胸口漲大，然後到中腹，最後到下腹。

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