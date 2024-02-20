健康婚姻︱丈夫婚後暴肥至230磅 1原因10年來分房瞓 港妻呻健康成負擔想離婚
婚後如何維繫兩夫妻感情亦是一門學問。一名港妻抱怨丈夫婚後「貨不對版」，放縱飲食身形大走樣。丈夫懶理健康的態度不但影響夫妻感情，其中一個擾人的生活習慣讓兩人關係更為疏離，導致妻子萌生離婚念頭。
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丈夫婚前婚後大走樣
該名港妻在「十萬個惡頂老公的惡行」Facebook群組發文，控訴丈夫婚後生活壞習慣導致自身健康和夫妻關係每況愈下。女事主與丈夫結婚10多年，指丈夫婚前身形微胖，婚後因放肆暴飲暴食暴增80磅，身高168厘米，體重卻重達230磅。丈夫將近50歲，「成日飲好多甜嘢，自己食又食得好heavy（重口味）」。她曾多次勸丈夫定期做身體檢查，惟丈夫仍是一副無畏無懼的樣子，
「佢完全唔理自己，話自己唔會有事，叫極都唔肯驗身，叫左十幾年終於驗咗一次，血脂勁高，醫生叫佢食膽固醇藥佢唔肯，又唔覆診，我而家成日驚佢中風。」
鼻鼾聲極大 夫妻10年分房瞓
為了丈夫健康，她平日烹煮晚餐時會以清淡菜式為主，亦會強迫他多吃水果，但丈夫一貫不在乎的態度讓她心灰意冷。此外，讓兩人婚後關係疏離的第二原因是因為丈夫極大的鼻鼾聲，讓夫妻倆從沒同床共枕，兩人婚後從來都是「分房瞓」。女事主形容兩人關係如同「有名無實同屋主」，平日下班回家後，丈夫通常都是回自己房間「睇動漫，睇卡通，玩鏡頭」。
對未來零計劃 妻欲離婚
對於兩人日後的生活，女事主抱怨丈夫從來沒有計劃過，指「佢啲錢買晒玩具」，生活習慣和行為與「一個唔願長大嘅小朋友」無異。兩人目前亦只是租屋過活。
女事主對丈夫漠視健康的行為感到失望，指兩人雖不計劃生育，但「為人子女為人伴侶，保持自己身體健康都係一個責任，除非你斷六親得自己一個啫」。再者，丈夫自己從事醫療行業仍視健康如無物，讓女事主聯想到生父因為長期吸煙而導致百病纏身，母親須終日照顧他，故萌生離婚的念頭，
「雖然話婚姻誓言要不論疾病貧窮都要相扶同老，但咁樣貨不對辦真係合理咩？」
網民支持離婚 女事主一原因猶豫
帖文下引來網民議論紛紛，支持女事主應該及早離開另覓新對象，不值得再浪費時間在丈夫身上，指斥其丈夫不負責任，「放縱自己仲要買玩具，完全係個人享樂者」，「與豬同住」。有網民反問女事主為何還要考慮，女事主回覆坦言不捨得多年感情，指丈夫「平時佢好錫我，好就我，我係唔捨得咁多年嘅感情嘅」，讓她陷進兩難。
3組瑜伽動作改善打鼻鼾
瑜伽老師Naomi曾接受訪問時，教大家做3組瑜伽動作，有助喚醒喉嚨肌肉及下顎關節的肌肉，以改善打鼻鼾的問題，從而讓大家睡眠時不再受打鼻鼾所困擾。
第1組瑜伽動作：獅身人面式
步驟：
1. 首先平躺在地上，腳背觸地、屁股收緊、下腹沉低。
2. 雙手放至肩膊闊度，十指撐開並按著地板。
3. 善用呼吸，吸氣時脊椎拉長，呼氣時讓肩膊打開。
4. 手踭用力撐起上半身，可以想像頭頂有條線，視線拉高向上望。
5. 保持5至10個呼吸。
第2組瑜伽動作：獅吼式
步驟：
1. 蹺腳坐在地上，保持舒適坐姿並挺直身體，保持肩膊沉低。
2. 雙手按著地板，仰起頭部吸氣。
3. 然後伸出舌頭，呼氣發出「嗄」聲。
4. 注意舌頭伸得長越長越好，讓喉嚨底端的力量能夠被帶出來。
第3組瑜伽動作：海洋呼吸法（又名喉式或勝利呼吸法）
此動作需注意腹部的收緊及放鬆，主要利用喉嚨肌肉帶動呼吸。
步驟：
1. 可以選擇坐在瑜珈磚上，有助脊椎拉長。
2. 吸氣時先由下腹漲大，然後到中腹，最後到胸口。
3. 呼氣時就從胸口漲大，然後到中腹，最後到下腹。
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