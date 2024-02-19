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新手爸媽丨袁偉豪唔介意被叫「張寶兒老公」　Ben望龍年湊夠「好」字

娛樂 13:05 2024/02/19

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

袁偉豪與張寶兒為囝囝「袁咕碌」舉行百日宴。

袁偉豪（Ben）與張寶兒昨日（2月18日）為囝囝「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）於紅磡舉行百日宴，延開32席，大批好友陳展鵬、單文柔、譚俊彥、馬德鐘夫婦、歐陽震華、林子善、羅子溢、﹑陳山聰一家﹑郭可頌和熊黛林等出席百日宴，場面星光熠熠。

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望湊成「好」字

Ben與寶兒接受傳媒訪問，Ben指自從榮升人父後，現在每當完成工作便歸心似箭、秒速趕回家見囝囝，又表示囝囝相當易湊。

被問到會否計劃追多個？Ben表示想趕工追龍B，坦言想生女湊成「好」字甚至「好好」。

袁偉豪（Ben）與張寶兒昨日（2月18日）為囝囝「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）於紅磡舉行百日宴。

不介意被叫「張寶兒老公」

至於早前他到訪西關拍抖音片，特地拜訪書法老師學寫揮春，Ben寫字期間，突然有途人搭訕說：「張寶兒嘅先生！我唔醒起佢個名，但我記得佢太太張寶兒。」

記者問到他被叫「張寶兒老公」一事，Ben回應大方得體，他笑言這是事實，絕不介意，又表示囝囝出世後，令其心態有所轉變，若叫他做「袁咕碌爸爸」也會很開心。似乎榮升爸爸後明顯看化不少。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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