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嚴重頭暈｜男子常頭暈揭患嚴重糖尿病　醫生：或屬5疾病徵兆

醫生診症室 17:47 2024/02/23

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都市人生活節奏快、「得閒死唔得閒病」，偶有頭暈身㷫、眩暈甚至噁心也傾向購買成藥服用了事。不過台灣就有醫生提醒，經常頭暈可能跟5種疾病有關，應盡快求醫。 

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台灣外科醫生陳榮堅日前在個人Facebook專頁發文，表示如果常常感到頭暈，要注意可能跟代謝性疾病、病態性肥胖有關，包括高血脂、高血壓及糖尿病，都容易造成眩暈的狀況。他分享2宗臨床病例，前者是一名30歲的地產中介，本來可算是店裡的王牌，後來卻因為嚴重眩暈而無法好好工作，不時就需要同事幫忙帶客戶去「睇樓」，甚至經常因為身體不適而到急症室求醫。

他每次到急症室都會進行不同檢查，結果都是正常的，然而卻越來越容易感到頭暈，因此被懷疑患有有代謝疾病，於是轉至陳榮堅的減重代謝門診。陳榮堅為他進行一些檢查後，發現其BMI值為31，雖然還未到病態性肥胖的程度，但已屬過重，而抽血結果更發現病人的三酸甘油酯竟高達1千多（理想值為40～149mg/dL）。對此陳榮堅指出，如果三酸甘油酯長期過高，心血管很容易出問題，其中一項症狀就是嚴重的眩暈。

之後陳榮堅與病人討論，決定要做胃繞道手術。手術後1個月，病人便已覺得眩暈的問題有大幅改善；術後3個月覆診已經完全沒有眩暈的問題，血脂也都回到正常值。

另一名臨床病例則是一位20多歲的「彪形大漢」，體型非常壯碩。該名男子到減重代謝門診求醫，表示自己前2年工作狀態都很不錯，但後來卻開始容易感到眩暈，還會伴隨奇怪的「噁心感」。

陳榮堅為他安排抽血檢查，結果發現其糖尿病指數竟然高達10，遠超正常值，屬於嚴重糖尿病。然而病人自己卻完全不知道要吃藥控制病情，所以才導致不斷出現眩暈、噁心等症狀。後來病人決定要做胃繞道手術，術後糖尿病症狀獲得改善，眩暈和噁心感亦隨之消失。

糖尿病成因+病徵

本港內分泌及糖尿專科醫生黃卓力曾受訪，指出糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

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一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。他指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

糖尿病患者應做好體重控制

黃醫生建議，糖尿病患者應好好控制體重，肥胖或過重的人士（即BMI（身體質量指數）分別高於25或23m2/kg）應先減去5-10％體重，會對血糖控制有所幫助。運動方面，他建議每周至少有5日進行30分鐘的帶氧運動；飲食上就可減少碳水化合物的攝取，多選擇新鮮的食材、蔬菜，少吃加工製品，以植物油、種籽油（如橄欖油、芥花籽油等）為主要食油，則較為健康。

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