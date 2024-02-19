回南天｜天文台料一連5日相對濕度100%　消委會8款4星或以上抽濕機名單【附使用貼士】

▲ 消委會8款4星或以上評分抽濕機名單。

天文台表示，受海洋氣流影響，預料未來一連5日濕度達100%，家中的抽濕機又是時候出動。消委會測試市面上14款抽濕機，比較14款樣本的抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度。有8款總評獲4星或以上，其中有$2,099平價款表現媲美$5,980貴價款，同獲4星總評。

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8款抽濕機獲4星或以上評級

消委會測試的14款抽濕機，包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機。空氣淨化抽濕機售價由$3,990至$6,180；抽濕機售價由$2,099至$6,080。測試比較14款樣本性能，另外亦測試了4款二合一空氣淨化抽濕機的空氣淨化功能。

14款樣本於標準環境下，聲稱每日的額定抽濕量由8.5升至18升，而於廠商慣用環境下聲稱每日的額定抽濕量則由14升至30升。

在本次測試中，有8款抽濕機獲得4星或以上評級，詳細名單見下圖：

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結果顯示，2合1空氣淨化抽濕機的比較中，「飛利浦Philips」能源效率不俗，除顆粒物速度較快。

抽濕機樣本比較中，「三菱電機」和「LG」兩款抽濕機表現最出色，同獲4.5星評級，其中樣本「LG」採用變頻技術運作。14款樣本中的售價最低的「小米」獲得4星總評，表現媲美$5,980的「日立牌」。至於操作寧靜程度方面，「LG」及「小米」表現稍佳。

5大消委會使用抽濕機小貼士

用戶應根據說明書安裝二合一空氣淨化抽濕機的過濾器，必須適時清潔及更換過濾器，否則淨化能力會大減。用戶清潔過濾器的塵埃時，應使用軟刷或吸塵器。

乾衣時切勿把衣服遮蓋出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。切勿將未完全扭乾仍在滴水的衣服放置在抽濕機的上方進行乾衣抽濕，以免水滴流入機內構成危險。

不少型號設有定時關機功能，用戶應善用，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機。

避免於無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機。若不使用抽濕機，應把電源關掉，既省電又安全。

用戶應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱，清洗及晾乾後才放回。

專家教機件清潔方法

裝修學院校長鄧世民（Simon）曾向TOPick分享正確檢查抽濕機步驟及清潔方法。在清洗抽濕機之前，Simon建議先檢查抽濕機是否操作正常。

首先，先查看電掣位有否發黑，而機殼及電線有沒有明顯破損。然後，風口出入位有沒有被堵塞。如一切正常，就可以開啟抽濕機的吹風系統一小時，讓抽濕機自動排出塵垢後，便能使用抽濕機。

Simon指抽濕機潔淨度可以直接影響抽濕機的運作，由於塵埃阻塞會加重抽濕機壓縮機運作的負荷，因此需要定期清潔。既可節約能源，也能延長抽濕機的壽命。

另外，大家需留意抽濕機運作時有否出現異樣，如濾網慮積太多塵埃令壓縮機出現過大的運作聲音，就代表需要清潔。

如果在春夏季經常使用，建議一個月清潔一次。

濾網清潔

首先，需要了解濾網是否可以水洗，因為一些具空氣清新功能的抽濕機使用一種名為HEPA的高密度濾網。若用水清洗會破壞濾網纖維組織，影響淨化能力。若要清潔HEPA濾網，大家可以拍動或用刷子輕力刷走塵埃，並於達到飽和時更換。

Simon又指，一般情況下濾網經清洗之後，都可以回復原狀。如果經濾網多次清潔後仍黏附污物，就代表需要更換。一般濾網清潔程序如下:

1) 取出濾網，輕輕拍打濾網或用吸塵機吸走濾網上的塵埃。目的是先清除一部份塵埃，方便餘下清潔步驟。

2) 用清水清洗濾網，盡量避免用刷大力刷洗。刷子會令污物緊扣在濾網上，推得更入縫隙。

3) 用中性溫和的清潔液稀釋並浸泡濾網10分鐘，讓污垢能溶解剝離濾網，再用清水沖洗乾淨。

4) 抹掉濾網上的水份，晾於陰涼位置風乾至完全乾透。切忌曝曬，因會使其變形，需等待完全乾透才可放回抽濕機使用。

儲水箱清潔

抽濕機的原理是把空氣吸入機內，然後用冷凝的方法抽走空氣中的水份，再把乾燥的空氣排出，改善空氣的濕度。而被抽出的水份就會流入儲水箱。不過，很多人會忽略儲水箱的清潔，以為只要倒走水箱內的積水就足夠。

其實儲水箱的衛生情況都需要注意，因積藏的水份會令水箱發霉，可影響抽濕機運作。因此，在每次抽濕後，大家要把積水倒走，再用清水清洗，待晾乾才放入抽濕機，有需要的話，就用1:99稀釋漂白水清潔即可。

另外，不少人會循環再用抽濕機抽出來的水。但由於抽濕機的冷凝裝置長期處於濕潤狀態，有機會滋生各種細菌，經過抽濕機而抽出的水份也會沾滿細菌。因此，絕不適宜循環使用作清潔。

以上內容獲裝修佬授權轉發。

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責任編輯：王明芳