3ChemBio BB展限定優惠  媽媽界至愛品牌低至75折  迎龍B必備 嬰幼兒/孕婦/產後保健品

轉眼已到龍年，準備迎接龍BB的爸爸媽媽心情一定既緊張又興奮，密鑼緊鼓到BB展為寶寶掃貨！由3位香港及澳洲註冊藥劑師主理嘅星級優質健康平台 ，將會參加荷花BB展，而佢哋更優先喺官網及門市推出優惠! 由即日至2月25日，多款大受媽媽界熱捧的品牌低至75折! 如：Holdbody、 ProVen、少爺滴雞精、PROTECA等。此外，消費滿指定金額即送豐富禮品及高達$1,200電子現金券，抵上加抵！快啲睇吓精選推介啦！

孕婦必備營養素 Holdbody全面照顧孕婦身心健康



要寶寶健康，必先從孕前調理開始，媽媽在懷孕前開始服用DHA能促進胎兒大腦、眼睛及神經系統發展，Holdbody孕婦藻油 DHA以獨有的純水提取方法取得天然藻油DHA，過程不涉及任何化學溶劑，絕無海洋污染，亦沒有魚腥味，孕婦可放心食用。藻油DHA亦有助減低胎兒不足月及體重不足的機會，以及有助穩定孕婦的情緒。而Holdbody另一皇牌產品「天然孕婦鈣」選用了不含有害重金屬的醫學級冰島天然海藻鈣，以獨有BoneBuild配方，更有效將鈣質帶到骨骼，其專利CBP（100%純天然牛初乳清蛋白）及活性維他命D（Vitamin D3）提升鈣質吸收，強化孕婦骨骼結構及肌肉健康，預防骨質流失及產後骨質疏鬆，同時為孕婦及胎兒的骨骼健康提供最強支援。

Holdbody天然高純度兒童DHA 助腦部發展



想令寶寶頭腦更聰明、提升IQ？服用含有天然高純度深海魚油精華（含DHA及EPA）及維生素D的Holdbody兒童DHA，不單能促進兒童腦部發展、令視覺更敏銳、建立良好神經系統、加強學習能力、改善專注力、情緒穩定性及睡眠、更可改善過敏體質！特別配製「柔軟」咀嚼膠囊清新天然水果口味，選用針對兒童研發的「柔軟」咀嚼膠囊，無魚腥味、無糖，更容易消化除了含有豐富DHA外，更加入維他命D3，有助兒童的免疫力及骨骼牙齒發展！

提升胎兒免疫力 由優質益生菌開始



英國製造的ProVen 孕婦益生菌，採用超過15年臨床實證的Lab4益生菌配方，適合懷孕前、孕婦及授乳期婦女服用。有助提升孕婦腸道健康、改善消化系統機能及敏感皮膚，適合妊娠濕疹時食用。而在哺乳期間服用，則可以保護乳腺及減輕不適。此外，Proven益生菌（合生原）嬰兒配方，能提升嬰兒腸道健康及免疫力、抑壓壞菌繁殖，適合腹瀉時使用，更有助排便，促進消化系統健康（適合嘔奶、脹氣、便秘、胃口欠佳）、減低嬰兒過敏體質的產生，幫助營養吸收。

少爺滴雞精補氣血 「坐月」調理必備



產後「坐月」調理對孕婦十分重要，調理得宜有機會改善體質，比懷孕前更健康！少爺滴雞精由註冊藥劑師監製，嚴選台灣100日少爺土雞，不含雌激素、不打生長激素及抗生素。蘊含18種氨基酸、豐富膠原蛋白及蛋白質，補而不燥，營養價值高、零脂肪、零膽固醇。媽媽於哺乳期服用，可以改善母乳質量，更可改善手腳冰冷、臉色蒼白及容易疲倦等問題，提升免疫力，媽媽與寶寶同時受益！

PROTECA全方位 修復皮膚屏障



來自澳洲維多利亞的 PROTECA保特加，配方由醫院藥劑師研發，針對乾燥及敏感肌膚，絕不含類固醇及西藥成分。着重無添加刺激性物質概念，適用於任何幼嫩肌膚，嬰兒適用。當中的醫院級抗敏潤膚濕疹膏更深受廣大媽媽歡迎！含非藥性P50成份的PROTECA醫院級配方，針對濕疹、乾燥、痕癢及過敏性皮膚，有效迅速提升皮膚保濕度，強化皮膚保護屏障，絕不含類固醇及西藥成份，特別著重無添加刺激性物質概念，確保適用於初生嬰兒之幼嫩肌膚。

由即日起至2月25日，3ChemBio官網及門市率先推出優惠。消費滿指定金額，即可獲贈限定禮遇：

1.產品優惠︰3件85折 / 6件75折

適用品牌︰Holdbody / ProVen /少爺滴雞精/ PROTECA /森下仁丹 / Return / BetterYou / Fiore Project等精選產品

2.消費優惠︰滿額禮遇 *可累積享有

- 消費滿$1,988（折實價）即送ProVen速攻強免疫益生菌配方+維他命C 1000乙件（價值$99）

- 消費滿$3,888（折實價）加送Holdbody維他命C咀嚼片-強免疫配方乙件（價值$185）

- 消費滿$6,888（折實價）加送ProVen益生菌免疫抗敏配方-260億乙件（價值$499）

3.消費優惠︰滿額即享*

消費滿$1,988（折實價）即送$50電子現金券

消費滿$3,888（折實價）即送$200電子現金券

消費滿$6,888（折實價）即送$500電子現金券

消費滿$11,888（折實價）即送$800電子現金券

消費滿$19,888（折實價）即送$1,200電子現金券

爸爸媽媽們，立即把握機會率先入手啦!

3ChemBio BB展(2月19日至25日):

網店: https://bit.ly/49hSbx1

門市: 旺角朗豪坊2樓23號舖

3ChemBio亦參加了荷花BB展^，會入場的爸爸媽媽都可以去入手補給! 詳細資料如下:

日期: 2月23日至25日

地點: 香港會議展覽中心 Hall 3 (攤位A09)

^會場優惠與官網及門市優惠有所不同，詳情請留意3ChemBio Facebook 或instagram專頁

*條款及細則︰

1. 優惠期由2024年2月19日開始至2月25日結束。

2. 官網優惠只適用於同款產品，如需混款可到門市選購。

3. 優惠期間不可使用優惠碼及電子現金券。

4. 滿額禮遇: 禮品可以累積享有，電子現金券則不能累積享有。所贈送之電子現金券將於14個工作天內發放到會員錢包內，故顧客結賬前必須先登記成為會員方能獲取電子現金券，否則將視作放棄電子現金券，並不能換取其他同等價值之產品。電子現金券受細則及條款約束。

5. 贈品/產品數量有限，送/售完即止。

6. 圖片只供參考，優惠內容或價格如有更改，恕不另行通知。

7. 優惠受條款及細則約束。 所有訂單或產品一經下單，不設取消、退貨、退款或更改內容。

8. 如有任何爭議，3ChemBio Limited 保留最終決定權。



（特約）