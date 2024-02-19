【盛事經濟】港府料今年會展業全面復甦　會展亞博至少舉辦310場會議及展覽

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（陳靜儀攝 ）

港府現正大力推動盛事經濟，商務及經濟發展局局長丘應樺今日（19日）主持記者會，介紹政府促進大型會議展覽的工作，以助推動盛事經濟。香港貿易發展局主席林建岳、貿發局總裁方舜文，以及商經局副秘書長黃宗殷亦會出席。

丘應樺表示，香港擁有世界級場地，如灣仔會展、亞博館等，過去本港舉行多項大型國際會議展覽，反映香港作為國際貿易中心的角色，亦充分擔當國際聯系人的角色。

他續指，香港貿易發展局數字顯示，2018年展覽業為本地經586億元，等於本港全年生產總值2.1%，創造了7.7萬個全職職位，2019年錄得169萬過夜會議展覽及獎勵旅遊訪港旅客，人均消費7,200元，合共122億元，較整體過夜旅客的人均消費高出23%。會展業復甦進度較預期好，現已回復至疫前7至8成水平。

港府原預計未來3年內為超過200場定期展覽提供獎勵，去年下半年已舉行61場展覽，按比例而言已超越原訂目標，展望2024年會展業發展整體回復疫前水平，甚至超越疫前水平，會展中心及亞博館預計合共有至少150場會議及160場展覽舉行。

未來有多項展覽及流行文化活動首次來港亮相，全球最大的韓國潮流交化活動KCON、美國最大的流行文化及時尚展覽ComplexCon、航運及空運界盛事Super Terminal Expo將在亞博館舉行。上述活動均是首次在大中華地區，乃至亞洲舉行。丘應樺稱，主辦方選擇香港舉辦展覽，反映本港會展業的優勢。

林建岳表示，早前舉辦的第17屆亞洲金融論壇，吸引了3,600名金融及商界領袖參與，當中一半來自內地。自2023年初本港全面通關後，發現中國內地、東盟及中東買家增長特別明顯。今年貿發局舉行40項貿易展覽及會議，未來每個月有最少一項焦點活動舉行，貿易展覽方面包括3月初的香港國際珠寶展、香港國際鑽石、寶石及珍珠展；4月與港府合辦的第二屆香港國際創科展及第二屆的國際創科營商周；9月的香港國際時尚匯展。

針對環球消費力減弱，林建岳指訪港人士入境會參與不同的大型活動，過年（訪客）數字較疫前更好，他們來港的消費力可能與以前不同，因為現在網上購物十分方便，不一定是實體購買，最重要可吸引他們延長過夜日數，並消費更多。

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記者：陳麗娜