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飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道

兒童健康 13:14 2024/02/19

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男童在留醫5天後身亡，家人誓要追查真兇。

【煙花/農曆新年/兒童健康/意外】農曆新年，很多人都會放煙花慶祝，但煙花始終屬於危險物品，如果在不合適的場地燃放，隨時造成傷亡。內地河南10歲男童，就因為被煙花插入後腦爆炸，留醫5日後身亡，而兇手至今仍逍遙法外，家人遂上網發公告，希望有證人挺身而出。

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綜合內地傳媒報道，日前一條在抖音發佈，題為「尋找目擊證人」的帖子引發關注，文中稱2月12日晚上8時20分左右，在河南開封市尉氏縣「網紅橋」東北角，永美上和府對面，有人燃放類似「狼嚎」的帶尖頭的煙花，煙花爆炸時插進一個10歲男孩後腦勺導致受傷。文中聲稱，孩子的祖母已經精神崩潰，孩子父母三天滴水未進，請求網民幫忙轉發尋找燃放人。

搶救5天無效

據知，該名受傷的男童叫樂樂，他的二姑姐表示，經過5天的搶救，沒能挽回生命，樂樂於2月17日下午5時多離世。

樂樂的的二姑姐指，12日晚上，姪兒一家五口從家鄉開車回縣城路過事發地，附近有一座新建橋樑，現場有很多人放煙花，樂樂下車想去買小食，便與爸爸一前一後下車從人行道走向斑馬線，突然在人群中竄出一個類似「狼嚎」的煙花，直插入樂樂的後腦後爆炸。 「他爸聽到砲聲，往後一看，孩子已經躺地上昏迷過去了。」現場留下一大片血跡。

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家人隨即將樂樂送到醫院，做了三次手術，最後搶救無限，而醫藥費已經花了20多萬元人民幣，而樂樂的祖母已經精神失常，父母則3天滴水未進，一家人都非常傷心，最大訴求就是盡快找到兇手。

當地的公安介入調查，可惜還沒有找到兇手，二姑姐稱:「那個煙花應該叫狼嚎火箭，肯定要朝天上放的，不知道為什麼朝人群放。」家人惟有在網上發帖，希望尋找到目擊證人，還樂樂一個公道。

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責任編輯:王明芳

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