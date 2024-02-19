鄭中基演唱會丨MIRROR副隊長AK自薦做嘉賓　粉絲當場求婚Ronald送福祝賀

▲ 嘉賓AK帶備《龍咁威》DVD向鄭中基索取簽名。

鄭中基（Ronald）在昨晚（2月18日）於紅館舉行《Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第5場，開場不久Ronald就玩心大起與觀眾互動，fans跟着Ronald的指揮舉起雙手，連成一個萬人Wave的畫面，場面十分壯觀。

來到演唱會中段，任嘉賓的MIRROR副隊長江𤒹生（AK）在fans芳芳吶喊中出場並一同逗利是，Ronald說：「其實演唱會本身唔諗住搵嘉賓㗎，係因為AK自薦做嘉賓，我又諗冇理由一場有一場冇，所以咁多場都有嘉賓要多謝AK。」

鄭中基演唱會丨《龍咁威》女神鄧麗欣任嘉賓 Ronald與女兒合唱《My only one》

▲ MIRROR副隊長江𤒹生任鄭中基演唱會嘉賓。

觀眾當場求婚

二人一同合唱《緣份無邊界》，唱畢AK更取出《龍咁威》的DVD，請求Ronald簽名，AK說：「我細細個就睇！可以珍藏！多謝大佬！」

Ronald每晚都會抽一位現場觀眾送禮物，而今晚的送禮環節十分特別，選中了一位男粉絲，然後他突然求婚，「殺」眾人一個措手不及，Ronald就說：「我都幾勁喎！咁都揀得中，得啦，相機送俾你，影多啲靚相。」接住更唱出《無賴》，說：「呢首歌送俾剛剛求婚成功嘅仁兄。」

▲ 鄭中基女兒繼續上台父女檔演出。

最新影片推介：丘靜雯專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5