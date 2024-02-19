  • 25°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 14:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭中基演唱會丨MIRROR副隊長AK自薦做嘉賓　粉絲當場求婚Ronald送福祝賀

娛樂 13:02 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

嘉賓AK帶備《龍咁威》DVD向鄭中基索取簽名。

鄭中基（Ronald）在昨晚（2月18日）於紅館舉行《Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第5場，開場不久Ronald就玩心大起與觀眾互動，fans跟着Ronald的指揮舉起雙手，連成一個萬人Wave的畫面，場面十分壯觀。

來到演唱會中段，任嘉賓的MIRROR副隊長江𤒹生（AK）在fans芳芳吶喊中出場並一同逗利是，Ronald說：「其實演唱會本身唔諗住搵嘉賓㗎，係因為AK自薦做嘉賓，我又諗冇理由一場有一場冇，所以咁多場都有嘉賓要多謝AK。」

鄭中基演唱會丨《龍咁威》女神鄧麗欣任嘉賓　Ronald與女兒合唱《My only one》

MIRROR副隊長江𤒹生任鄭中基演唱會嘉賓。

觀眾當場求婚

二人一同合唱《緣份無邊界》，唱畢AK更取出《龍咁威》的DVD，請求Ronald簽名，AK說：「我細細個就睇！可以珍藏！多謝大佬！」

Ronald每晚都會抽一位現場觀眾送禮物，而今晚的送禮環節十分特別，選中了一位男粉絲，然後他突然求婚，「殺」眾人一個措手不及，Ronald就說：「我都幾勁喎！咁都揀得中，得啦，相機送俾你，影多啲靚相。」接住更唱出《無賴》，說：「呢首歌送俾剛剛求婚成功嘅仁兄。」

鄭中基女兒繼續上台父女檔演出。

最新影片推介：丘靜雯專訪

TOPick柴犬追星
最美主播丨丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

鄭中基演唱會丨Ronald大年初四紅館開騷　「阿仔」Edan驚喜現身自備厚禮送「老豆」
12:30 2024/02/14
鄭中基演唱會丨Ronald大年初四紅館開騷　「阿仔」Edan驚喜現身自備厚禮送「老豆」
鄭中基演唱會丨Ronald與歌迷於演唱會共度情人節　LMF驚喜現身祝歌迷：有嘢唔洗做
17:44 2024/02/15
鄭中基演唱會丨Ronald與歌迷於演唱會共度情人節　LMF驚喜現身祝歌迷：有嘢唔洗做
鄭中基演唱會丨《龍咁威》女神鄧麗欣任嘉賓　Ronald與女兒合唱《My only one》
12:57 2024/02/17
鄭中基演唱會丨《龍咁威》女神鄧麗欣任嘉賓　Ronald與女兒合唱《My only one》

你可能感興趣

鄭中基演唱會丨Ronald大年初四紅館開騷　「阿仔」Edan驚喜現身自備厚禮送「老豆」
12:30 2024/02/14
鄭中基演唱會丨Ronald大年初四紅館開騷　「阿仔」Edan驚喜現身自備厚禮送「老豆」
鄭中基演唱會丨Ronald與歌迷於演唱會共度情人節　LMF驚喜現身祝歌迷：有嘢唔洗做
17:44 2024/02/15
鄭中基演唱會丨Ronald與歌迷於演唱會共度情人節　LMF驚喜現身祝歌迷：有嘢唔洗做
鄭中基演唱會丨《龍咁威》女神鄧麗欣任嘉賓　Ronald與女兒合唱《My only one》
12:57 2024/02/17
鄭中基演唱會丨《龍咁威》女神鄧麗欣任嘉賓　Ronald與女兒合唱《My only one》
鄭中基 江𤒹生 Mirror 歌手 演唱會

最高瀏覽

何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）